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眼睛紅、轉動就痛 竟是「眼窩蜂窩組織炎」

健康醫療網
急性細菌性鼻竇炎好發4至7歲的孩童，若未適當治療，嚴重恐失明甚至致命；示意圖。（圖／123RF）
急性細菌性鼻竇炎好發4至7歲的孩童，若未適當治療，嚴重恐失明甚至致命；示意圖。（圖／123RF）

眼睛紅腫的病患，如果同時合併凸眼、複視、視力突然變差、轉動眼睛時活動受限及疼痛，就要懷疑是眼窩蜂窩組織炎。

一名10歲的小學女童，高燒攝氏40度兩天，有輕微咳嗽，曾經至中醫診所就診，但並沒有獲得很大改善。兩天後因持續高燒、左眼紅腫脹痛、左側頭痛至急診就診，理學檢查發現在轉動眼睛時有疼痛情形，懷疑眼窩蜂窩組織炎，因此安排頭部電腦斷層檢查，發現左側篩竇有明顯發炎積膿，診斷為「左側鼻竇炎併發左眼蜂窩性組織炎及左眼窩骨內側骨膜下膿瘍」。

台北市立聯合醫院忠孝院區小兒科主治醫師李敏指出，急性細菌性鼻竇炎好發於4至7歲的兒童，若未適當治療，可能產生嚴重併發症，包括：眼部蜂窩性組織炎、眼眶眼內膿瘍、海綿竇血栓症、腦膜炎、腦膿瘍等，失明甚至致命。

李敏表示，眼窩蜂窩組織炎常見病因是急性細菌性鼻竇炎所引起，以葡萄球菌感染最多，其他如鏈球菌感染及嗜血桿菌也有可能。對於眼睛紅腫的病患如果同時合併凸眼、複視、視力突然變差、轉動眼睛時活動受限及疼痛，就要懷疑是眼窩蜂窩組織炎，必須趕快就醫給予抗生素及手術治療。

李敏說明，急性鼻竇炎治療主要以抗生素治療為主，有合併過敏則會加上抗組織胺。手術是以鼻竇內視鏡微創手術治療為主，但鼻竇構造複雜，鄰近腦部、頸動脈和視神經，如不小心容易傷到重要部位，目前手術如搭配3D立體定位導航系統，能更有效清除病灶及減少手術併發症。

(本文由「健康醫療網」提供：https://www.healthnews.com.tw/)

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