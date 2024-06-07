非侵入治療 告別漏尿尷尬

醫師提醒，若出現漏尿症狀應立即尋求醫療協助，搭配非入侵式療法，能改善症狀提升生活質量；示意圖。（圖／123RF）

45歲的黃小姐自從當媽媽後，就出現頻尿及輕微漏尿困擾，但因忙於照顧小孩及處理家務，加上對生活沒有太大影響而輕忽。後來孩子開始上學後，她決定報名健身房重量訓練來改善體態，沒想到就在一對一訓練過程中，因舉啞鈴一個簡單的動作卻不慎漏尿，讓她超級尷尬，從此不敢再參加健身房課程。後來到婦產科檢查，醫師診斷評估後確認罹患「混合型尿失禁」，經過使用陰道雷射治療搭配電磁波合併治療後，症狀大幅改善。

逾2成女性 飽受尿失禁困擾

婦產科診所院長郭安妮表示，黃小姐剛到診所看診時滿面憂愁，主訴原本覺得頻尿、漏尿不太影響生活，加上生活重心都在照顧家庭及小孩，所以一直沒有就醫，沒想到竟然變成尿失禁，現在都不敢出門，甚至不敢出國旅遊。其實黃小姐的情況並非個案，以台灣為例，超過兩成中年婦女都因漏尿問題飽受困擾，只是礙於面子不敢說出口，或是忙於工作或家庭而延誤治療時機。

輕忽漏尿 可能影響身心健康

郭安妮說，漏尿就是尿失禁，就是有時候沒辦法控制自己的身體，突然就有尿液流出，常見於產後女性及更年期的婦女。漏尿的原因多樣，包括年齡增長、產後盆底肌肉弱化、肥胖、慢性咳嗽（常見於長期吸菸者）、以及荷爾蒙變化等，不僅影響身體健康，還可能導致焦慮和憂鬱等情緒問題，患者可能因為害怕漏尿的尷尬場面而選擇減少社交活動，甚至不願出門，在社會與家庭生活中逐漸自我隔離，導致孤獨感和情緒低落，進一步加劇焦慮和憂鬱的風險。

此外，漏尿也可能影響婦女的自尊心和自我價值感，讓她們感覺自己失去了控制身體的能力，進而產生無助感。這種情緒的累積不僅影響個人的心理健康 ，也可能對家庭關係造成壓力。因此，對於中年婦女來說，漏尿的治療不僅是恢復生理功能，更是重建心理健康和社交互動的重要步驟。

雷射搭配電磁波 治療新趨勢

郭安妮指出，尿失禁類型多元，需要經過醫師專業評估，除了最常見的應力性尿失禁外，還包括急迫性、溢滿性及功能性等，如有同時存在兩種或兩種以上症狀則為混合型尿失禁。一般輕度尿失禁患者，建議先練習凱格爾運動，若不見改善或是症狀為中重度等級以上，則可考慮陰道雷射治療，後續搭配電磁波治療。

郭安妮說明，陰道雷射治療是用雷射去刺激陰道組織，使膠原蛋白重新增生，過程中不需麻醉，只會產生微小傷口，術後也不用住院，只要七天內不要有性行為，其他正常的生活作息與運動都不會有問題。雷射治療後，建議可以搭配非入侵式的「電磁波療法」，每次治療約半小時，大約持續接受六至八個療程，可達到尿失禁改善效果。

郭安妮提醒，提高疾病認知、積極就醫及調整生活方式，是預防和治療漏尿最重要的方式，平時除了避免抽菸、減少咖啡 因和酒精攝取外，也要保持健康體重，減輕盆底肌肉壓力。另外養成定期的盆底肌訓練（凱格爾運動），也可以預防頻尿、漏尿問題，最重要的是平常就要多做紓壓技巧，降低生活焦慮。如果發現有輕微尿失禁問題，就應盡快就醫檢查，避免錯失黃金治療時機。

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