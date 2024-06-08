異位性皮膚炎患者 罹心血管疾病風險也高

醫師提醒，異位性皮膚炎是基因、過敏體質所致，所以無法完全根治痊癒，平時要注意環境的衛生與飲食的控制；示意圖。（圖／123RF）

天氣變熱，大量流汗會刺激皮膚過敏，異位性皮膚炎患者更容易出現搔癢難耐、抓到流血的狀況。台北林口長庚醫院副教授級主治醫師黃毓惠說，異位性皮膚炎容易反覆發病，常併發氣喘、過敏性鼻炎，甚至提高罹患心血管疾病 的風險，應控制病情，減少身體發炎反應。

每到換季時節，溫度變化易使皮膚乾燥或出汗，皮膚開始長紅疹。黃毓惠表示，異位性皮膚炎的致病機轉非常複雜，主要是「基因」，再加上後天環境，患者會合併其他過敏性症狀。

氣喘、鼻過敏、異位性皮膚炎是常見的過敏疾病。黃毓惠強調，三者常會伴隨發生，隨著年齡增長而發生不同病症，年幼時若罹患異位性皮膚炎，會導致皮膚問題層出不窮，長大後則可能出現鼻過敏、氣喘等呼吸道不適反應。

黃毓惠指出，如果異位性皮膚炎不加以控制，除了皮膚發癢、脫屑、角質化、傷口感染外，也常衍生憂鬱、焦慮等心理壓力，發炎因子亦增加心血管、血糖代謝的負擔，不是單純的皮膚病。

異位性皮膚炎病症時好時壞，患者常因搔癢及皮膚外觀影響日常生活，包括白天精神難以集中、晚上睡不好，如苔癬般黑黑皺皺的皮膚更使自信心受創。黃毓惠說，異位性皮膚炎的嚴重程度，以「病灶占體表面積」及「濕疹面積與嚴重程度指數」為指標，患部面積逾10%即為中度，可考慮免疫抑制劑、口服標靶小分子新藥等療法。

目前的傳統藥物治療方式，多採取外用藥膏與口服類固醇，劑量愈高、使用時間長，則提高副作用的機率。新型療法則可進一步調控身體免疫系統，屬於個人化醫療照護，提供精準且安全有效的治療。

異位性皮膚炎是基因、過敏體質所致，無法100%根治痊癒，需要耐心照顧。黃毓惠提醒，平時要注意環境的衛生與飲食的控制，例如杜絕灰塵、黴菌、塵蟎，避免食用蝦蟹類海鮮，芒果、荔枝等水果。清潔保濕也不能少，可以補充油脂防止皮膚乾燥，遠離過敏紅腫癢。

6招照顧異位性皮膚炎

1.有症狀請諮詢專科醫師，勿亂買藥膏擦拭。

2.異位性皮膚炎早期治療很重要，小心避開過敏原。

3.注意家中環境整潔，定期掃除塵蟎、灰塵、寵物 毛髮。

4.請醫師評估嚴重程度，採行適合療法。

5.忌口少吃海鮮蝦蟹、易上火的芒果、荔枝。

6.依膚況挑選適合的保濕劑，避免皮膚屏障缺損。