1天站12小時雙膝磨損 置換人工關節救回

一名患者長年久站，造成膝關節磨損。（記者游振昇／攝影）

台灣台中東勢一名小吃店老闆，每天工作幾乎要站12小時，也要蹲著洗菜，雙膝嚴重磨損，痛到無法站，到大甲李綜合醫院求診。醫師檢查後，發現患者兩膝蓋已有嚴重退化性關節 炎，置換人工膝關節後，狀況才變好。醫師說，最近很夯的「16蹲」舞蹈，連續激烈蹲跳，也可能引發關節炎。

大甲李綜合醫院副院長、骨科 主治醫師王芳英表示，63歲的姚姓患者求診時自述右腳膝蓋痛，站都很困難，也沒有力氣。檢查發現雙膝已有嚴重退化性關節炎，是典型的內翻變形，也是所謂的O型腿，屬於第三、第四級，必須置換人工關節。因患者較年輕、還有體力，希望早一點回到職場繼續經營小吃店，因此建議一次進行雙膝人工關節置換。

王芳英說，久站、勞動過度或受傷會造成膝關節受傷，最近很夯的「16蹲」舞蹈，連續激烈蹲跳，恐怕就會引發關節炎。不同的退化性關節炎分級有不同的治療方式，第一、第二級可以用物理治療，第二、第三級可以選擇玻尿酸或PRP注射，嚴重的第三、第四級，只能考慮人工關節置換，吃再多的保健食品也沒效果，如果不積極治療，因為腳痛會愈來愈不想走路，接著恐引發肌少症，更併發其他的內科疾病。

王芳英說，以他多年臨床的經驗發現，年紀在55歲後的患者，就該特別注意自己的膝蓋，需要適時補充鈣質，也要適當運動，萬一有嚴重退化性關節炎，千萬不能拖延，趁著年輕有體力趕緊手術，如進行微創膝關節手術，術後第二天便能下床，積極的復健很快能恢復正常生活。

骨科醫師王芳英教患者抬腳復健。（記者游振昇／攝影） 患者關節置換後，爬梯復健。（記者游振昇／攝影）

姚姓患者表示，他從爸爸手裡傳承經營小吃店，從採買食材、洗菜、烹煮，全都親力親為，每天從早忙到晚，連續20年，一天站12小時，沒想到，幾個月前右腳開始疼痛，先去看診吃藥，也打了玻尿酸，卻不見好轉，上月疼痛加劇，才到大甲李綜合醫院求診。

「我開刀至少10次，應該很少人像我一樣，但是為了想繼續工作，不要後半輩子坐輪椅，還是聽從醫囑進行人工膝關節置換。」姚姓患者說，他從年輕開始，動過盲腸炎、椎間盤突出、韌帶等手術，舌頭長白斑也開兩次刀，甚至開過腦血管瘤，歷經很多手術。這次在動刀前心中忐忑不安，心想自己身體健康還有體力，在醫師建議下，才一次進行雙膝蓋關節置換，希望家中60年的老店，能夠很快恢復營業。

王芳英說，退化性關節炎不是老年人的專屬疾病，長期久站的櫃姐、餐飲服務員，或是用膝蓋過度的年輕人，都是退化性關節炎的高危險群，他建議要調整正確的坐姿、站姿，如果膝蓋關節不好，不要勉強跟風大跳「16蹲」舞蹈，以免引發關節炎，讓膝蓋提早退化。