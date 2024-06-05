照護更年期 調整自己作息、心態 適應新人生

婦女正值更年期年紀，其症狀嚴重到造成困擾、影響生活，稱為更年期症候群；示意圖。（圖／123RF）

女性邁入50歲後，陸續走入人生新階段「更年期」。台北、林口長庚醫院中醫婦科主治醫師高銘偵說，面對更年期的到來，出現種種身體反應，就從「改變自己」下手，調整作息因應，例如可以靠著跳舞、爬山等興趣調整狀態，逐漸適應新人生。

黃帝內經記載「女子七七任脈虛，太衝脈衰少，天癸竭」。七七是指49歲，卵巢功能慢慢走向枯竭，進入更年期。

情緒波動影響家人

高銘偵表示，每位女性都會面臨更年期，但不少人光聽到「更年期」三個字就嚇得無法自處，曾有患者一到診間就詢問她：「有沒有辦法延緩更年期發生？」她笑說：「秦始皇也想長生不老啊，人不可能真正不老。」而女性懼怕更年期，背後最大的原因常常是不敢也不想面對衰老，即所謂中年危機。

高銘偵說，更年期的症狀雖變化多端，如熱潮紅、盜汗、心悸、陰道及眼睛乾澀等，都有辦法透過藥物或是調整作息改善；但更年期最麻煩的症狀是情緒波動，如果女性掉入更年期憂鬱症 的漩渦中，甚至會影響家人。

改變作息保養自己

特別是現代邁入50歲的女性，常處於上有老、下有小的「三明治時期」，如果又碰到孩子青春期，讓女性更難面對更年期情緒課題。

高銘偵說，自己有三個孩子，去年也正式邁入更年期，加上工作壓力、照顧父母、親子 溝通等問題，時常睡不好；但很快地她開始調整睡眠時間，既然每天都被生理時鐘在清晨4點叫醒，那就改成9點入睡、清晨4點起床，既可以睡滿7小時，也能保養肝膽經（夜間11點到凌晨3點）。

高銘偵大學時期就愛爬山，興趣持續到現在。（圖╱高銘偵提供）

適時放手饒過自己

她也意識到自己的情緒起伏變化大，著手降低會讓自己產生焦慮的事情，如做事的標準降低一點。高銘偵說，家事永遠是給「看不下去」的人做的，她是職業婦女，不可能工作、家務、養育孩子一把抓，她也會勸來看診的媽媽們「要適時放手，愛自己的方式就是饒過自己」。

高銘偵說，通常女性焦慮程度比男性還高。她們有著共同人格特質，自我要求高，責任心非常重，她常對蠟燭多頭燒的女性說：「全部放下這些責任對妳而言很難，但也要試著讓家人分擔一些。」

她學習「覺察情緒」，發現自己長時間處於「高壓」的身心狀態，也將這樣的狀態移情到孩子身上。她開始找尋紓壓的方式，並且逐步理解「能改變的只有自己」，漸漸地也找到家庭親人關係上的盲點，自己改變了，家庭的互動也才能慢慢出現變化。至於其他更年期的症狀，如睡眠障礙、心悸、熱潮紅等，除了調整生活作息以外，會使用中藥幫自己改善症狀。