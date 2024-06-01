嚴重咳嗽、呼吸困難以為長新冠 一查竟是「氣喘急性發作」

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從事科技業的李小姐從小有氣喘病史，新冠確診後又出現嚴重咳嗽的情形，還伴有呼吸困難、喘鳴和胸悶的症狀，於是到醫院門診看診。藉由胸部X光、抽血和肺功能檢查，診斷為氣喘急性發作。經由一段時間的支氣管擴張劑治療，呼吸道的症狀漸趨穩定。

出現呼吸系統疾病 應盡快就醫診治

台灣新竹台大分院生醫醫院竹北院區胸腔內科胡耕寧醫師表示，胸腔內科是一個專注於呼吸系統相關疾病的醫學領域，這些疾病包括慢性咳嗽、支氣管擴張症、肺炎、肺結核、氣喘、慢性阻塞性肺病、肺癌及間質性肺病等。許多人可能會在生活中遇到呼吸系統相關的健康問題，例如經常感到呼吸急促、胸部疼痛、咳嗽、喉嚨痛等症狀，建議民眾不要焦慮，可至胸腔內科門診進行評估，並接受最妥適的治療。

另外，預防勝於治療，若有家族病史、長期吸菸習慣或長久暴露在污染、有毒物質的環境中，也建議可至胸腔內科進行檢查，掌握己身的健康狀況。

身體理學檢查加上必要測試 釐清正確病灶

胡耕寧說，針對呼吸系統相關疾病的評估，通常醫師會詢問病人的病史和症狀，並進行身體理學檢查及肺功能測試、X光檢查、電腦斷層掃描、胸部超音波、支氣管鏡等必要的檢查。評估後會根據病情和症狀，決定最適合的治療方向，治療方法包括藥物治療、呼吸復健運動、正壓呼吸器等。

胡耕寧提醒，如果出現呼吸系統相關的症狀要及時就醫，接受專業的診斷和治療，確保及早發現疾病，以免錯過治療的最佳時機。

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