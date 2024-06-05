沒有家族史、飲食也正常…50歲後突然罹患糖尿病 小心是胰臟癌

醫師提醒，胰臟癌早期症狀不明顯，且缺乏有效篩檢方式，除家族史與胰臟炎是較危險因子，50歲後突然罹患糖尿病者，務必提高警覺。圖為示意圖。（圖／123RF）

胰臟癌令人聞之色變，除了病程快、容易侵襲其他組織外，最可怕的是「初期通常沒有明顯症狀」，等到發現不對勁就診時，多數腫瘤 已經超過兩公分，有轉移現象，治癒的機率相對較低，五年存活率約在5至10%。

病變為何難發現？位置隱密、初期無明顯症狀

台灣北投健康管理醫院副院長梁程超說，胰臟癌擴散速度快，約有80%的患者無法開刀，因為周邊血管、淋巴結、神經分布密集，切除腫瘤非常困難。

梁程超表示，從胰臟的結構和位置來看，因為位在腹部深處，是一個狹長型腺體，又鄰近腸胃消化系統，所以不適症狀常與胃病混淆。

胰臟癌病變不易偵測，初期僅是反胃、消化不良、胃痛、食欲不佳等症狀。梁程超表示，常見病人主訴胃痛、腹痛，不舒服症狀時好時壞，自行購買成藥緩解，而到院就醫時，腹部超音波也難以發現病灶，因為胰臟位置隱身在腸胃道之後，不易看清楚全貌。

胰臟癌的症狀 製表/元氣周報 圖/123RF

2大觀察重要指標：黃疸症狀、糞便變灰白色

當腫瘤變大時，會壓迫到腸道、膽管，前者會有噁心、嘔吐，伴隨著體重明顯減輕；後者則會出現黃疸、茶色尿、鞏膜變黃、皮膚變黃及搔癢。

而膽管因為被堵塞無法排出膽汁，糞便會變成灰白色，梁程超提醒，糞便顏色也是觀察健康狀況的指標之一。

另外，50歲後罹患糖尿病者，要特別提高警覺。梁程超強調，沒有家族史、飲食也正常的人，中年後忽然發生糖尿病是一個重要警訊，胰臟癌所分泌的物質，會引發血糖上升，兩者有很大的關係。

胰臟癌不易早期察覺，建議養成定期健康檢查的習慣，包括抽血、腹部超音波、內視鏡超音波、癌症腫瘤標記檢驗以及電腦斷層攝影、磁振造影。

不過梁程超說，單靠抽血檢測 、腹部超音波，還是無法百分百偵測早期胰臟癌，腫瘤標記也有偽陽性、偽陰性；電腦斷層雖然可以看到腫瘤，但是對小於1公分、甚至2公分的腫瘤，只能夠看到胰管擴張，無法定位腫瘤。

提早發現 2方法最有效

目前，內視鏡超音波是最有效確診胰臟癌的工具，利用做胃鏡時，檢查消化道附近的器官，可以看到臟器表面以及利用聲波的變化了解腸胃道黏膜壁下的病灶。磁振造影檢查不具輻射線，可360度無死角完整評估胰臟，但檢查時間久且費用昂貴，較適合高風險族群。

梁程超說，胰臟癌有年輕化的趨勢，有些人可能沒有典型症狀，他分享門診的臨床經驗，醫院每年都會透過健檢找出確診個案，患者雖然不解為什麼會罹病，但定期檢查追蹤是最重要的預防之道。

專家指出，近年胰臟癌就醫人數微幅增加與健康檢查頻率有關，即使如此，早期被診斷的人仍有限，主要因為胰臟癌早期症狀不明顯、檢查工具受限，等到有症狀才就醫，往往已經是晚期，平均存活期僅約半年。

台灣新光醫院健康檢查中心部主任朱光恩表示，胰臟位處胃的後方，屬於後腹腔器官，由於後腹腔的空間大，胰臟腫瘤擴大的期間，患者幾乎沒有感覺。通常要堵住膽管或是其他部位，患者才會感受到「腹痛」，又或是出現黃疸等症狀才會就醫，此時腫瘤都已經太大，且癌細胞 幾乎都已轉移，現行的治療方式效果非常有限。

朱光恩表示，能夠早期發現的患者，清一色都是透過健康檢查發現，極少數是因為診斷其他疾病，在做腹部超音波時「非常偶然」下被發現。要透過超音波診斷胰臟癌，操作醫師技術要非常好，因胰臟的前方是胃，會擋住胰臟的成影。

45歲後 每2年做1次健檢

台灣北醫附醫血液腫瘤科主治醫師林寰澤表示，胰臟癌患者典型的症狀為體重快速減輕、黃疸、腹痛，如果有類似症狀，醫師會安排內視鏡檢查。檢查方式就是利用胃鏡，只是前端再加上超音波儀器，讓超音波緊貼著胃照射胰臟，只是這檢查方式也需要有症狀時才會使用。

林寰澤表示，臨床上胰臟癌多數不能手術，與腫瘤侵犯到血管有關，通常出現症狀的患者，病灶都已經侵犯到血管，只能投以一般的化學藥物治療。

朱光恩呼籲，高風險者最好45歲之後，每兩年就檢查一次腹部超音波以及胰臟內視鏡，早期發現若能手術治療，胰臟癌也有機會痊癒。