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麥得飲食法健腦 降低53%罹患阿茲海默症風險

林琮恩
「麥得飲食法」能對神經系統產生保護作用，降低罹患阿茲海默症風險。(圖／123RF)
「麥得飲食法」能對神經系統產生保護作用，降低罹患阿茲海默症風險。(圖／123RF)

坊間流傳各式預防失智的飲食方式，營養師指出，近期強調天然、植物性飲食的「麥得飲食法」，獲得相關研究證實，能對神經系統產生保護作用，降低53%罹患阿茲海默症風險。

三軍總醫院營養部營養師顏顥表示，一篇發表於2022年的期刊研究指出，麥得飲食遵從性高，可以降低罹患失智症風險；另一篇去年發表在「Neurology」期刊的研究也指出，深色蔬菜攝取量愈多，發生阿茲海默症的機率愈低，遵守麥得飲食的人，腦部神經病變機率下降，且影響腦萎縮的β類澱粉蛋白沉積較少。

麥得飲食法結合地中海飲食與得舒飲食，以植物性食物為主，又被稱為「心智飲食」，是一種對心智有益的飲食型態。顏顥說，麥得飲食法共有十種健腦食物，分別是全穀類、豆類、家禽、魚類、深綠色蔬菜、其他蔬菜、莓果、橄欖油、堅果、紅酒。其中莓果是一大特色，包括草莓、藍莓、蔓越莓、桑椹等，建議民眾每周至少攝取兩份。

麥得飲食法也提出五種有害食物，分別為奶油及乳瑪琳、起司、紅肉、炸物、糕點甜食。顏顥表示，冰淇淋、糕餅及蛋糕每周建議攝取少於五份，紅肉則要少於四餐，炸物及速食每周攝取應少於一次。此外，建議民眾適量攝取乳製品。

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