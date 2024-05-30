我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市長：表現優異學校無需縮班

來自北韓「屎的迫降」：空飄氣球裝糞便⋯兩韓的空中宣傳戰

整天穿高跟鞋女模拇趾外翻腳痛難忍 微創手術矯正改善

記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院骨科、足踝專科醫師蘇錦宏說，女模拇趾外翻（左）經過微創手術矯正後（右），症狀才改善。（亞洲大學附屬醫院提供）
亞洲大學附屬醫院骨科、足踝專科醫師蘇錦宏說，女模拇趾外翻（左）經過微創手術矯正後（右），症狀才改善。（亞洲大學附屬醫院提供）

1名女模特兒經常整天穿著高跟鞋，日前返家脫鞋後，大拇趾內側紅腫疼痛，以為是痛風發作，醫師檢查發現是「拇趾外翻」且嚴重到大拇趾已卡到第二趾下面，連第二趾都因為長期摩擦而長了硬皮。經採用微創手術矯正後，症狀才改善。

台灣亞洲大學附屬醫院骨科、足踝專科醫師蘇錦宏說，拇趾外翻是前足部最常見的變形問題，不僅會造成外觀困擾、買鞋不便，連走路都因疼痛影響儀態，是許多民眾的夢魘。大多數拇趾外翻是成年後才出現，平均年紀大約落在30歲左右，以女性較多，且多半雙腳都有，甚至會隨著年紀越來越嚴重。

他說，會造成拇趾外翻，除了遺傳之外，平時常穿高跟鞋與尖頭皮鞋這類楦頭小的鞋子更是高風險族群。除此之外，扁平足、風溼病、關節鬆弛等問題也常會合併出現，症狀包括拇趾內側發炎紅腫痛、第二腳趾底部疼痛或是出現硬皮等。雖然不像慢性病需長期吃藥控制，但每天走路的痛楚往往嚴重影響生活品質，可以說是小病造成大問題。

經X光檢查，女模第一蹠趾角度約40度，第一、第二蹠骨角度也大於15度，確認為嚴重拇趾外翻，討論後決定採用微創手術矯正治本。過程中，醫師先以特殊工具切骨矯正，將外翻的拇趾拉回到正常角度，合併周邊組織鬆緊度調整韌帶，之後再用可吸收的植入物材質加以固定，術後隔天即可下床。約3個月後即恢復原本生活步調，植入物約兩年後可吸收。

蘇錦宏說，拇趾外翻角度越大不代表症狀就一定比較嚴重，有些人外型變形很明顯，卻完全沒有症狀，也有人看起來變形很輕微，走路完卻會紅腫痛到無法忍受。因此若有拇趾外翻症狀，建議要尋求專業骨足踝專科醫師評估，選擇最適合的處理方式。

他說，若症狀剛開始出現，不妨採取保守治療，如換穿寬楦頭而且有足弓支撐的鞋子，或者使用外翻矯正襪、矯正墊，或是蹠部墊等，若有紅腫發炎狀況，也可服用消炎藥物及足部運動的肌力訓練改善，但相關問題已經嚴重到影響生活時，不要排斥就醫或手術，才能早日回復美足風采。

亞洲大學附屬醫院骨科、足踝專科醫師蘇錦宏說，拇趾外翻是前足部最常見的變形問題。（...
亞洲大學附屬醫院骨科、足踝專科醫師蘇錦宏說，拇趾外翻是前足部最常見的變形問題。（亞洲大學附屬醫院提供）

骨科 關節

上一則

9成腦中風可預防 8大高風險因子有3項就要注意

延伸閱讀

鼻竇乳突瘤鼻塞多年 幸好未癌化

鼻竇乳突瘤鼻塞多年 幸好未癌化
鼻塞難入睡、呼吸困難 就醫驚見10公分大乳突瘤

鼻塞難入睡、呼吸困難 就醫驚見10公分大乳突瘤
確診後咳不停以為「長新冠」她不菸不酒竟查出肺癌

確診後咳不停以為「長新冠」她不菸不酒竟查出肺癌
乳癌4手術 保有乳房外觀、恢復感知

乳癌4手術 保有乳房外觀、恢復感知

熱門新聞

醫師提醒，胰臟癌早期症狀不明顯，且缺乏有效篩檢方式，除家族史與胰臟炎是較危險因子，50歲後突然罹患糖尿病者，務必提高警覺。圖為示意圖。（123RF）

胰臟癌早期症狀不明顯 50歲患糖尿病等3族群當心

2024-05-25 14:06
根據一項新的科學回顧研究，20多歲至40多歲成年人罹患大腸直腸癌的比例正迅速上升，而這種疾病最常見的預警信號就是便血。紐約時報報導，根據這項新分析，直腸出血與罹患大腸直腸癌的風險增加5倍有關。(路透)

20-40歲罹患大腸癌激增 新研究點出「最不能忽視的警訊」

2024-05-25 03:45
霧眉示意圖。（讀者提供）

霧眉不能吃葉黃素？ 皮膚科醫師解答 這3項保健食品留意

2024-05-25 04:54
台南楠西陳姓農民結石40多年灌啤酒都成功排出，上周塞住腎臟就險報廢，醫師陳致豪說明手術過程。（記者周宗禎／攝影）

結石40多年喝啤酒都成功助排 一次塞住腎已損傷險報廢

2024-05-24 04:59
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

擊退濕疹搔癢 中醫緩解濕氣煩憂

2024-05-28 03:00
屏東縣消防局日前接獲報案，花蓮縣某國中多名畢業旅行學生，在墾丁某旅館突躁動、抽搐，送醫治療後皆已平安出院。（記者劉星君／翻攝）

再傳疑中邪事件 精神科醫揭緩解10大妙招

2024-05-26 04:42

超人氣

更多 >
3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上

3生肖「註定人上人」雞逢凶化吉、鼠少年得志、這生肖富貴寫臉上
搭機飛遠程 如何挑個最舒服的經濟艙位？

搭機飛遠程 如何挑個最舒服的經濟艙位？
四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了

四川情侶長太像 網催「快做DNA鑑定」結果出爐了
快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元

快檢查手機…2款舊iPhone有缺陷 用戶將獲賠高達349元
吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣

吃不下去…華人團購便宜櫻桃 踩雷又受氣