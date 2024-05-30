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半夜上廁所竟昏倒 男子心臟「罷工」暫停

記者廖靜清／台北即時報導
榮新診所副院長潘俊伸指出，患者進行手術置放人工心臟節律器後，目前症狀穩定並持續追蹤。(榮新診所提供)
榮新診所副院長潘俊伸指出，患者進行手術置放人工心臟節律器後，目前症狀穩定並持續追蹤。(榮新診所提供)

台灣一名60多歲男子，有規律運動習慣，身體健康狀況良好，半夜起床上廁所時發生短暫昏厥，之後回復意識卻不知道發生什麼事，檢查發現是「房室傳導阻滯」，如果心跳過慢、頻繁心搏暫停，就有猝死的危險。

榮新診所副院長潘俊伸表示，「房室傳導阻滯」是慢速心律不整的一種，平時無明顯症狀，當心跳過慢或暫停時，會忽然出現暈眩狀況。這名男子曾經被診斷有第二度心室傳導阻滯、偶發性心室早期收縮，以及右冠狀動脈、左冠狀動脈輕度狹窄，僅接受血脂藥物治療並持續追蹤。

這次檢查發現，心臟超音波除輕微瓣膜增厚逆流，並無其他異常，一般心電圖檢查也正常。但患者曾有輕度心室傳導阻滯，因此安排連續三天的心電圖檢查，竟是完全性房室傳導阻滯，三天內發生逾80次心搏暫停，清醒時最長暫停4.29秒，睡眠時最長暫停8.48秒。立即轉診心臟科，進行手術置放人工心臟節律器，目前症狀穩定並持續追蹤。

潘俊伸說，「房室傳導阻滯」可分為三度，第一度房室傳導阻滯大多不會引發症狀，不用治療。第二度的傳導阻滯有部分心房脈衝無法傳到心室，導致脈搏變得不規則，會依據症狀給予人工心臟節律器治療。第三度房室傳導阻滯則是脈衝無法傳導，心室單獨繼續搏動，與竇房結及心房跳動完全無關。

第三度房室傳導阻滯又稱為「完全房室傳導阻滯」，症狀較嚴重也較危險，會有頭痛、低血壓、昏厥，甚至併發心臟衰竭、Adam-Stokes症候群，必須使用人工心臟節律器控制心臟的跳動，維持正常心律、預防猝死。

潘俊伸強調，「房室傳導阻滯」好發於50歲以上中老年人，以各種原因造成的心肌炎症最常見。其他原因包括迷走神經受刺激而興奮、藥物、各種器質性心臟病、電解質不平衡、心臟的傳導系統纖維化病變及心臟外科手術時的傷害等。嚴重的完全性房室傳導阻滯常見於冠心病患者，特別是50歲以上，急性心肌梗塞時完全性房室傳導阻滯的發生率為1.8%-8%。

只要出現心律不整、胸悶、暈眩，都要注意飲食和生活習慣，並詳細檢查找出原因。潘俊伸提醒，「房室傳導阻滯」通常可藉由問診及一般心電圖檢查發現，但有時患者症狀不明顯且一般心電圖檢查也不一定有異常，必須藉由長天期的24小時心電圖檢查幫助診斷，及早預防意外發生。

榮新診所副院長潘俊伸指出，第三度房室傳導阻滯又稱為「完全房室傳導阻滯」。(榮新診...
榮新診所副院長潘俊伸指出，第三度房室傳導阻滯又稱為「完全房室傳導阻滯」。(榮新診所提供)
榮新診所副院長潘俊伸指出，「房室傳導阻滯」可分為三度，最嚴重的三度會讓心房脈衝無...
榮新診所副院長潘俊伸指出，「房室傳導阻滯」可分為三度，最嚴重的三度會讓心房脈衝無法傳至心室。(榮新診所提供)

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