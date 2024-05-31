隨手揉眼睛 82歲嬤感染摘除眼球

醫師提醒，不要隨便揉眼睛，常有人不小心就嚴重感染甚至摘除眼球；示意圖。（圖／123RF）

眼睛千萬不要隨便揉！一再有人因而角膜嚴重感染、甚至被迫必須摘除眼球。一名82歲阿嬤只因整理回收物後隨手揉眼睛、手又沒先洗淨，角膜感染發炎化膿，藥物治療無效，住院5天就快速惡化到必須手術剜除。

台灣奇美醫院眼科部主治醫師林育箮表示，角膜潰瘍原因多，常因角膜上皮組織損傷後接觸細菌、病毒、真菌等病原感染，例如眼睛受外部撞擊、刮傷或劃傷角膜表面，不當使用或未徹底清潔隱形眼鏡。還有某些自身免疫性疾病如類風濕性關節 炎、雷射等各種眼部手術後感染。

林育箮說，角膜潰瘍大多能以藥物控制，但仍有部分會引發眼內炎，嚴重者可能失明。常見眼球感染病原體有鏈球菌、綠膿桿菌、麴菌。國外文獻指出需眼球摘除的眼內炎，微生物造成角膜炎最多。

林育箮指出，上述病原菌引起的眼內感染會非常迅速且嚴重惡化，即使接受即時且適當藥物治療，仍可能進展到需要摘除眼球程度。

她說，當眼球組織受到嚴重損傷無法修補、感染無法以藥物治療控制、疼痛的無視力眼例如青光眼末期，就可能使用「眼內容物剜除手術」，全身麻醉移除眼內容物。眼科稱為「一種破壞中的建設手術」。

患者手術後仍需持續藥物治療、定期追蹤檢查，待病況穩定再評估義眼訂製配戴。可能植入矽球或珊瑚球、維持較自然的術後外觀，但仍無法避免可能出現雙眼不對稱、眼窩凹陷或眼瞼下垂。

而上述82歲案例眼內容物剜除手術非常成功，術後也沒有再發炎或任何併發症 。不過任何手術都可能可能併發症包含傷口出血、感染、癒合不良而使矽球或珊瑚球義眼脫出等。