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漠視「小中風」2至7天恐「大中風」

記者鄒尚謙／台北報導
一般俗稱的「小中風」應為「暫時性腦缺血」，是缺血性腦中風的主要危險因子；示意圖。（圖／123RF）
一般俗稱的「小中風」應為「暫時性腦缺血」，是缺血性腦中風的主要危險因子；示意圖。（圖／123RF）

許多人說「小中風」是中風前兆，什麼是小中風？根據診斷定義，小中風是指「小範圍的中風」，一般俗稱的「小中風」應為「暫時性腦缺血（TIA）」，是缺血性腦中風的主要危險因子，代表身體發出警訊，應盡速就醫治療並服藥控制，若置之不理，高風險者在未來2至7天可能演變成真正的大中風，一定要提高警覺。

過去暫時性腦缺血被定義為「因腦部缺血造成的突發、局部性神經功能喪失，通常不超過24小時」。2009年美國心臟協會與美國中風協會重新定義，TIA為「因局部大腦、脊髓或視網膜缺血造成的暫時性神經功能失常，未見急性梗塞」。

影像學上是否能找到結構異常即「梗塞」，成為TIA與中風（stroke）主要的區別。衛福部立桃園醫院神經內科主治醫師劉一宏指出，中風屬於血管結構問題，即使血流恢復，也連帶有結構性受損，透過影像檢查清楚可見，但暫時性腦缺血恢復後，通常神經與血管並未受損。

暫時性腦缺血7症狀
暫時性腦缺血7症狀

小中風 不一定會手腳無力

「暫時性腦缺血與中風不同。」劉一宏說，醫學上的小中風專指「小範圍的中風」，有時小到不在神經感測區，甚至是「無症狀」中風，難以監測，有時則是失智、記憶方面表現，不一定會在運動腦區造成手腳無力等症狀，症狀不明顯，但仍屬於中風。

劉一宏表示，為了和患者溝通時方便，對於「暫時性腦缺血」有時會以小中風代稱。暫時性腦缺血會出現單側手腳無力、臉歪嘴斜、口齒不清、手麻腳麻、複視或暫時性單眼失明等症狀，若曾出現單側肢體無力及言語障礙，之後再中風的風險較高。

暫時性神經功能缺損的成因相當多，並非都是中風前兆。劉一宏說，有時民眾因慢性疾病，例如高血糖導致單側手腳、臉部發麻，但血糖降下來就會恢復。有些疾病表現和TIA類似而易混淆，包括癲癇發作、偏頭痛、代謝障礙或暈厥等症狀，也可能出現認知功能障礙、姿勢性低血壓或眩暈，及早區別有助於治療。

若暫時性腦缺血未妥善治療，後續可能出現腦中風。劉一宏分享，曾遇過一名60歲男性患者出現暫時性腦缺血症狀就醫，一開始單側手腳無力，一小時後即恢復正常，經檢查後判斷需服用抗血小板藥物，並控制血糖和膽固醇，住院治療兩周後，順利恢復出院。

患者未按時服藥 右側癱瘓

   

未料，患者返家後未依照醫囑服藥，血糖、膽固醇控制不好，二、三個月後出現「臉歪嘴斜、右側癱瘓、不省人事」送急診就醫，經過檢查發現嚴重血管狹窄、三分之一腦區損傷，屬於大面積中風，這是臨床常見且令人遺憾的狀況。

劉一宏指出，暫時性腦缺血與高血糖、高血脂息息相關，可能因頸動脈或其他血管內斑塊剝落，流到較遠端的腦血管導致阻塞，治療上必須用藥穩定住斑塊，也要控制三高，若用藥效果不佳，可以考慮用血管支架治療，穩定血管內的斑塊。

TIA是造成未來缺血性腦中風主要危險因子，及早處置對預防中風有很大幫助。劉一宏說，經詳細病史詢問、神經學檢查、實驗室檢驗及影像學評估，排除疑似疾病，並針對危險因子矯正，包括注意血壓及血脂控制、使用抗血小板藥物，必要時施行頸動脈內膜切除術或放置動脈支架。

劉一宏指出，暫時性腦缺血導致後續中風的風險，可透過「ABCD2風險自評表」評估。中風最大風險的就是三高與抽菸，建議民眾注意日常飲食，戒除菸酒，並控制三高，避免中風。

評估TIA後中風的風險 ABCD2風險自評表 資料來源／家庭醫學與基層醫療(第2...
評估TIA後中風的風險 ABCD2風險自評表 資料來源／家庭醫學與基層醫療(第29卷第6期)、劉一宏醫師 製表／鄒尚謙

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