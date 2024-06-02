甲狀腺良性結節 電燒清除可行嗎？

醫師不建議對沒症狀的良性甲狀腺結節進行治療，對於太大、有壓迫性且多結節性的腫瘤，並不適合使用消融方式來替代手術；示意圖。（圖／123RF）

一名女子的甲狀腺長結節，長期服用藥物控制，但療效不如預期，只能等它慢慢變大，再進行侵襲性的甲狀腺切除手術嗎？如果只是良性結節，是否可用電燒清除腫瘤 ？

甲狀腺結節大多數是良性的，不建議對沒症狀的良性甲狀腺結節進行治療，只需要追蹤觀察，但有些結節會造成症狀而需要治療。過去採用外科手術是主要的治療方法，現在則可針對良性甲狀腺結節採行消融技術，不必全身麻醉，可避免對頸部皮膚和組織創傷，治療後生活品質較好。

目前治療良性甲狀腺結節有不同的消融技術，像雷射（laser）、射頻（Radiofrequency ablation, RFA）、微波（Microwave ablation, MWA）和高強度聚焦超音波（High-intensity focused ultrasound, HIFU）等，這些技術都是利用提高組織溫度來破壞結節，較不會傷害周圍正常組織。

如果發現直徑超過3公分且持續增長的結節，或因結節產生不適或外觀明顯的病人，可考慮甲狀腺消融術。

但對於太大、有壓迫性且多結節性的腫瘤，並不適合使用消融方式來替代手術。此外，甲狀腺炎、葛瑞夫茲氏病和毒性多結節性甲狀腺腫等也不適合消融治療，需謹慎處理。

以台灣為例，射頻消融是現今首選治療甲狀腺良性結節的方式，每次療程大約30分鐘到1個小時，治療後須在醫院觀察30分鐘再回家。相較於傳統手術，消融治療相對成本及風險效益高，但目前健保 並不給付，病人須負擔治療費用。

常規上定義，如果結節體積可縮小一半以上，代表消融治療成功。研究結果顯示，射頻消融治療6、12和24個月時，將分別達到56%、63%及67%的平均結節收縮率，因此，消融可有效改善壓迫症狀及美容外觀。也有研究顯示，接受射頻消融治療的患者滿意度較高。

射頻消融是一種新的治療方式，許多研究證實它是有效且安全的，但並不是所有結節都適合這種治療方法。民眾在治療過程中，應與醫療團隊充分討論，找出最適合自己的治療方式。