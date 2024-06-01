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「冷刀」切除子宮息肉 防術後沾粘與不孕

健康醫療網
子宮息肉好發於育齡女性，約20至50歲左右，當息肉造成經血量過多、出血時間過長等，醫師建議手術切除；示意圖。（圖／123RF）
子宮息肉好發於育齡女性，約20至50歲左右，當息肉造成經血量過多、出血時間過長等，醫師建議手術切除；示意圖。（圖／123RF）

一名30歲的李小姐，因為月經量多及出血時間過長，至婦產科求診，經過內診以及超音波檢查後，發現子宮腔內有息肉生長。

台北市立聯合醫院仁愛院區婦產科主治醫師鍾凱丞指出，子宮息肉好發於育齡女性，約20-50歲左右。發生原因推測與雌激素過度刺激有關，身材肥胖、多囊性卵巢或是補充過多雌激素藥物的女性風險較高。

若息肉生長於子宮頸口，可以透過內診檢查到；但若生長於子宮腔內，則需要透過超音波或是子宮鏡確認。

大部分的息肉為良性，沒有症狀的話可以考慮定期追蹤即可；但是當息肉造成症狀，如經血量過多、出血時間過長、非月經期間出血、停經後出血或影響懷孕等情形，則建議手術切除，除了緩解症狀以外，也可以透過病理檢查確認息肉的良惡性。

鍾凱丞說，切除息肉的手術可分為傳統的子宮內膜刮搔術，後來發展出透過子宮鏡的電燒刀，以及新式的冷刀切除。子宮內膜刮搔術無法在鏡頭下看著病灶處理，所以在刮除息肉時也容易一併造成周圍的內膜受傷，因而較容易產生術後沾粘的現象；子宮腔內的沾粘可能會造成經血排出不順，或是著床不易而難易懷孕。

後續發展出子宮鏡手術後，醫師可以透過鏡頭準確地看著病灶進行切除，避免不必要的損傷。但是因為電燒的過程仍會產生熱能擴散效應，鄰近息肉的內膜仍可能因為燒灼造成手術後的沾黏。

新式的子宮鏡冷刀息肉切除是在鏡頭下對準病灶，透過高速旋轉的刀片將息肉切割、絞碎後，配合抽吸管直接將組織吸出子宮腔，不需要器械反覆進出子宮，減少手術時間。過程中沒有經過電燒，降低手術後沾粘風險，保有較高的懷孕機率。

鍾凱丞表示，在息肉切除手術後仍需定期追蹤超音波，以確定息肉是否有復發。平常可以培養規律運動習慣，飲食上避免過多油炸、刺激性的食物，也減少攝取含有雌激素的食物。若有發生不正常的經期出血或是受孕困難，建議與婦產科醫師諮詢檢查，即時處理。（本文由「健康醫療網」提供，https://www.healthnews.com.tw/article/61807

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