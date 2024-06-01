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50歲以上好發皮蛇 接種疫苗防後遺症

健康醫療網
帶狀疱疹好發於50歲以上成人、具帶狀疱疹病史者、以及免疫力較差的民眾；示意圖。（圖／123RF）
帶狀疱疹好發於50歲以上成人、具帶狀疱疹病史者、以及免疫力較差的民眾；示意圖。（圖／123RF）

俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹會在皮膚出現成群的紅疹和水泡，不僅發癢、刺痛，還伴隨著神經性疼痛，相當難受，睡也睡不好，嚴重影響生活品質，是非常痛苦的經歷。曾經得過帶狀疱疹者，痊癒後可能會再復發，即使康復也可能帶來神經痛的後遺症。

帶狀疱疹好發於50歲以上成人、具帶狀疱疹病史者，以及免疫力較差的民眾，是水痘帶狀疱疹病毒（varicella-zoster virus）所引發的表現，大多是年幼時感染全身性水痘後康復，但病毒未消失，該病毒潛伏在背根神經節或腦感覺神經節中，直到再度活化而引起。

帶狀疱疹好發於50歲以上成人、具帶狀疱疹病史者、以及免疫力較差的民眾；示意圖。（...
帶狀疱疹好發於50歲以上成人、具帶狀疱疹病史者、以及免疫力較差的民眾；示意圖。（圖／123RF）

台灣衛福部資料指出，帶狀疱疹一般特徵為沿著皮節分布的單側性、疼痛性、水泡性皮疹。急性期皮疹及疼痛持續時間約數周，部分病患可能會併發持續數月甚至超過一年的帶狀疱疹後神經痛。其他併發症還包含眼部或耳朵帶狀疱疹。

接種帶狀疱疹疫苗可提高水痘-帶狀疱疹病毒特異性免疫力，並能預防帶狀疱疹及其併發症，進而提升整體防護能力。（本文由「健康醫療網」提供，https://www.healthnews.com.tw/article/61797

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