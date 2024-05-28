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染新冠胸悶胸痛 就醫一查竟是「急性心肌梗塞」

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

54歲的江小姐，長期患有糖尿病及高血壓，並於數年前因末期腎疾病開始接受規則的血液透析治療。江小姐因長期胸悶不適就醫，接受心導管檢查顯示兩條冠狀動脈有嚴重狹窄，其中右冠狀動脈為長期慢性完全阻塞，花費數小時打通並置放冠狀動脈塗藥金屬支架。

確診新冠服藥後胸悶胸痛 就醫竟是急性心肌梗塞

手術順利完成的江小姐在出院後幾天開始出現發燒及上呼吸道感染症狀，在家自行快篩後確診新型冠狀病毒感染，開始服用抗病毒藥物。然而卻在數日後出現胸悶胸痛冒冷汗症狀，至急診就醫後，心電圖顯示急性心肌梗塞，於是由心臟內科團隊緊急安排介入性心導管治療。

心導管檢查顯示，原先嚴重狹窄但仍有血流尚未處理的冠狀動脈左迴旋枝，在短時間內轉變為急性完全阻塞，造成此次的急性心肌梗塞。經過心導管團隊搶救，順利將阻塞的左迴旋枝冠狀動脈打通，並置放塗藥金屬支架治療。江小姐術後恢復良好，此次心肌梗塞因搶救即時，未造成心臟功能衰退或影響，治療後順利解除隔離，並於一周後出院。

新型冠狀病毒 心臟及血管也是攻擊目標

台灣台北市立聯合醫院忠孝院區心臟內科主治醫師吳靜如說明，新型冠狀病毒除了影響呼吸道之外，心臟及血管也是病毒的攻擊目標之一，因此感染新冠肺炎可能造成心肌炎、血栓導致心肌梗塞、肺栓塞、腦中風等。

注意身體警訊 出現這些情況盡快就醫

吳靜如提醒，感染新型冠狀病毒的患者，應多加注意身體警訊，若感到胸悶胸痛、冒冷汗、呼吸困難等不適，應盡早至心臟內科門診或急診就醫，評估是否進一步進行心導管檢查或治療，以避免後續併發症發生。

【本文授權轉載自健康醫療網

中風 併發症 高血壓

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