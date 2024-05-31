我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明尼蘇達州槍擊案3死多傷 警察中彈身亡、槍手遭擊斃

NBA／唐西奇、厄文狂轟76分 獨行俠隔12年重返總冠軍賽

預防用藥+肉毒桿菌素 改善頭痛

黃妙雲
偏頭痛如果過度使用止痛藥，效果可能會愈來愈差；示意圖。（圖／123RF）
偏頭痛如果過度使用止痛藥，效果可能會愈來愈差；示意圖。（圖／123RF）

38歲張姓理專長年看盤追蹤飆股，身心壓力大，她20歲出頭就經常偏頭痛，10年前開始惡化，發作次數變多，出現惡心嘔吐、畏光等症狀，頻繁吃止痛藥，但效果愈來愈差，幾乎每天都頭痛發作，就醫檢查診斷為「慢性偏頭痛合併藥物過度使用頭痛」，經採口服預防藥物合併注射肉毒桿菌素後，症狀大幅改善。

台灣亞洲大學神經內科主治醫師敖瑀表示，不少偏頭痛患者每個月頭痛達15天以上，合併出現單側、博動性、惡心嘔吐、畏光、怕吵等症狀，屬於「慢性偏頭痛」。偏頭痛初次發作通常在15至24歲之間，35至45歲時發作頻率最高，女性患者比男性患者多二至三倍。

由於止痛藥物取得方便，敖瑀指出，有許多偏頭痛患者有過度使用止痛藥物情況，使得偏頭痛症狀更趨惡化，出現「止痛藥不吃不行，愈吃愈痛」的惡性循環。

張姓理專說，每當她壓力大、沒睡好、天氣驟變或是經期前後，偏頭痛都會發作，若不趕快吃止痛藥，便會痛上好幾小時，伴隨頭暈、惡心想吐及嚴重的肩頸緊繃疼痛，非得嘔吐或是睡上一覺才能慢慢恢復，有時嚴重發作時，甚至需要請假回家休息。她都會買整箱止痛藥在家備用，但止痛藥愈吃愈多，感覺頭痛變得更頻繁，且止痛效果愈來愈差，幾乎天天都發作。

敖瑀說，患者經診斷為慢性偏頭痛，先開立口服預防藥物使用，並建議記錄頭痛日誌，一個月後頭痛天數明顯改善，但每個月還是超過15天。在接受藥物合併肉毒桿菌素注射治療之後，患者頭痛天數持續下降，生活品質大為改善，她笑說「像換了一顆腦袋般的輕鬆」。

肉毒桿菌素具有抑制神經傳導物質釋放的效果，敖瑀指出，能藉由降低偏頭痛相關的神經傳導物質釋放，抑制頭痛訊號傳遞，研究已證實其療效及安全性。治療時，在患者前額、頭皮以及肩頸等31個位置注射，每三個月注射一次，在三次治療之後，約七成能達到每個月頭痛天數降低一半的效果，若持續接受注射，頭痛天數能持續減少。

敖瑀提醒，目前除了口服預防藥物之外，亦有許多新型治療偏頭痛的藥物，包含肉毒桿菌素、抑鈣激素相關肽單株抗體，都能讓頭痛頻率有效下降，呼籲偏頭痛患者若每個月頭痛超過四天，都可到神經內科諮詢，尋求有效治療。

醫師在患者前額及頭皮部位施打肉毒桿菌，藉此有效減緩慢性偏頭痛問題。(圖／亞大醫院...
醫師在患者前額及頭皮部位施打肉毒桿菌，藉此有效減緩慢性偏頭痛問題。(圖／亞大醫院提供)

上一則

乾癬不只皮膚脫屑 脂肪肝、糖尿病、虹膜炎都是共病

延伸閱讀

長年「壓力大」慢性偏頭痛上身 她施打肉毒桿菌成功洩壓

長年「壓力大」慢性偏頭痛上身 她施打肉毒桿菌成功洩壓
魚油橄欖油緩解偏頭痛？新實驗EPA有效 但仍缺直接證據

魚油橄欖油緩解偏頭痛？新實驗EPA有效 但仍缺直接證據
改善血液循環 有助緩解偏頭痛 3狀況應盡速就醫

改善血液循環 有助緩解偏頭痛 3狀況應盡速就醫
3年誤診30次…11歲女童每天嘔吐 驚見腦中3.5公分腫瘤

3年誤診30次…11歲女童每天嘔吐 驚見腦中3.5公分腫瘤

熱門新聞

醫師提醒，胰臟癌早期症狀不明顯，且缺乏有效篩檢方式，除家族史與胰臟炎是較危險因子，50歲後突然罹患糖尿病者，務必提高警覺。圖為示意圖。（123RF）

胰臟癌早期症狀不明顯 50歲患糖尿病等3族群當心

2024-05-25 14:06
根據一項新的科學回顧研究，20多歲至40多歲成年人罹患大腸直腸癌的比例正迅速上升，而這種疾病最常見的預警信號就是便血。紐約時報報導，根據這項新分析，直腸出血與罹患大腸直腸癌的風險增加5倍有關。(路透)

20-40歲罹患大腸癌激增 新研究點出「最不能忽視的警訊」

2024-05-25 03:45
霧眉示意圖。（讀者提供）

霧眉不能吃葉黃素？ 皮膚科醫師解答 這3項保健食品留意

2024-05-25 04:54
台南楠西陳姓農民結石40多年灌啤酒都成功排出，上周塞住腎臟就險報廢，醫師陳致豪說明手術過程。（記者周宗禎／攝影）

結石40多年喝啤酒都成功助排 一次塞住腎已損傷險報廢

2024-05-24 04:59
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

擊退濕疹搔癢 中醫緩解濕氣煩憂

2024-05-28 03:00
吳昭軍提醒，腦中風有常見8大危險因子，如有高血壓、糖尿病、膽固醇過高、心房顫動、運動量不足、體重過重、吸菸及腦中風家族史，上述8項之中有任3個，就屬於腦中風高危險群，更應特別注意；示意圖。（圖／123RF）

9成腦中風可預防 8大高風險因子有3項就要注意

2024-05-30 04:51

超人氣

更多 >
科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光

科技大老吃什麼？黃仁勳宴請供應鏈夥伴 功夫菜價格曝光
歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑

歷史性判決 川普封口費案34項指控全有罪 7/11判刑
聰明旅客搭郵輪 會做這4件事

聰明旅客搭郵輪 會做這4件事
拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針

拒絕白男搭訕 亞裔女慘遭當街辱罵+暴打 臉縫11針
好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了

好市多這款熱銷堅果 會員讚「最棒點心」：吃到臉頰痛也停不了