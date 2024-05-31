預防用藥+肉毒桿菌素 改善頭痛

偏頭痛如果過度使用止痛藥，效果可能會愈來愈差；示意圖。（圖／123RF）

38歲張姓理專長年看盤追蹤飆股，身心壓力大，她20歲出頭就經常偏頭痛，10年前開始惡化，發作次數變多，出現惡心嘔吐、畏光等症狀，頻繁吃止痛藥，但效果愈來愈差，幾乎每天都頭痛發作，就醫檢查診斷為「慢性偏頭痛合併藥物過度使用頭痛」，經採口服預防藥物合併注射肉毒桿菌素後，症狀大幅改善。

台灣亞洲大學神經內科主治醫師敖瑀表示，不少偏頭痛患者每個月頭痛達15天以上，合併出現單側、博動性、惡心嘔吐、畏光、怕吵等症狀，屬於「慢性偏頭痛」。偏頭痛初次發作通常在15至24歲之間，35至45歲時發作頻率最高，女性患者比男性患者多二至三倍。

由於止痛藥物取得方便，敖瑀指出，有許多偏頭痛患者有過度使用止痛藥物情況，使得偏頭痛症狀更趨惡化，出現「止痛藥不吃不行，愈吃愈痛」的惡性循環。

張姓理專說，每當她壓力大、沒睡好、天氣驟變或是經期前後，偏頭痛都會發作，若不趕快吃止痛藥，便會痛上好幾小時，伴隨頭暈、惡心想吐及嚴重的肩頸緊繃疼痛，非得嘔吐或是睡上一覺才能慢慢恢復，有時嚴重發作時，甚至需要請假回家休息。她都會買整箱止痛藥在家備用，但止痛藥愈吃愈多，感覺頭痛變得更頻繁，且止痛效果愈來愈差，幾乎天天都發作。

敖瑀說，患者經診斷為慢性偏頭痛，先開立口服預防藥物使用，並建議記錄頭痛日誌，一個月後頭痛天數明顯改善，但每個月還是超過15天。在接受藥物合併肉毒桿菌素注射治療之後，患者頭痛天數持續下降，生活品質大為改善，她笑說「像換了一顆腦袋般的輕鬆」。

肉毒桿菌素具有抑制神經傳導物質釋放的效果，敖瑀指出，能藉由降低偏頭痛相關的神經傳導物質釋放，抑制頭痛訊號傳遞，研究已證實其療效及安全性。治療時，在患者前額、頭皮以及肩頸等31個位置注射，每三個月注射一次，在三次治療之後，約七成能達到每個月頭痛天數降低一半的效果，若持續接受注射，頭痛天數能持續減少。