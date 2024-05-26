習慣揉眼「角膜感染」 八旬婦陷「摘眼球」危機

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82歲奶奶，去年10月疑似工作後未清潔就用手揉左眼，導致劇烈疼痛數日，在鄰近眼科診所點藥治療均未改善，隨即轉診至門診。檢查後發現奶奶的左眼疑似為左眼「角膜潰瘍合併眼內炎」，但抗生素治療未改善，最終必須執行眼內容物剜除手術，並於術後三個月裝設義眼。

角膜潰瘍合併眼內炎 綠膿桿菌惹禍險拆除眼球

台灣奇美醫院眼科部醫師林育箮表示，奶奶的左眼裸視僅剩手動視力(眼前3呎處)，且裂隙燈檢查顯示左眼角膜混濁、結膜紅腫、前房蓄膿，眼部超音波顯示左眼玻璃體混濁，診斷為左眼「角膜潰瘍合併眼內炎」，立即安排奶奶住院，並使用強效抗生素藥物治療。但感染仍未改善，左眼視力退化成僅有光覺。

由於感染持續惡化，不得已的情況下執行眼內容物剜除手術，術後無感染復發。後續經微生物培養報告確認感染源為綠膿桿菌。出院後在門診定期追蹤，並於傷口穩定後三個月裝配義眼。

林育箮提醒，角膜病灶感染引發角膜潰瘍，嚴重的話可能造成失明，甚至需要眼球摘除。因此做好眼睛防護非常重要。

角膜潰瘍嚴重恐失明 與鏈球菌、綠膿桿菌、麴菌有關

林育箮說明，會形成角膜潰瘍，主要是角膜上皮組織受損後接觸到細菌、病毒、真菌等病原，進而引發感染，例如：眼睛受到外部物體的撞擊、刮傷或劃傷而損傷角膜表面；不當使用或未徹底清潔隱形眼鏡；某些自身免疫性疾病，如類風濕性關節 炎以及眼部手術後等。儘管大部分的角膜潰瘍能夠以藥物控制，但仍有少部分會發生眼內炎，甚至嚴重者可能失明。

根據文獻指出，需要眼球摘除的眼內炎，主要是因為微生物造成的角膜炎為最多，其次是外傷或眼部手術後。會造成眼內感染的微生物有格蘭氏陽性菌為鏈球菌、格蘭氏陰性菌為綠膿桿菌、常見的真菌為麴菌。林育箮表示，上述病原菌引起的眼內感染會非常迅速且嚴重惡化，即使立即接受適當的藥物治療，仍有可能嚴重到需要摘除眼球的程度。

「眼內容物剜除手術」 術後需多留意併發症

林育箮進一步解釋，「眼內容物剜除手術」是一種破壞中的建設手術，適應症包括眼球組織受到嚴重損傷無法修補、感染後無法以藥物治療控制、疼痛的無視力眼(例如青光眼末期)等。在全身麻醉下執行，移除眼內容物後，會視情況植入自費矽球或珊瑚球以盡量維持較為自然的術後外觀，但仍無法避免可能出現的雙眼不對稱(眼窩凹陷或眼瞼下垂)情形；可能併發症包含傷口出血、感染、癒合不良而使矽球或珊瑚球脫出等。術後將持續使用藥物治療、定期追蹤檢查，待病況穩定後再評估義眼的訂製與配戴。

林育箮指出，角膜感染引發角膜潰瘍不可輕忽，某些致病原引起的感染可能非常迅速、嚴重則需要摘除眼球。因此，愛護靈魂之窗，應從日常生活做起，平時做好眼部保護，避免眼睛表面組織破損，方能有效預防感染發生。

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