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台灣成年人8成牙周病 水雷射輔助治療聲音輕柔降低緊張感

記者萬于甄／台南即時報導
成大醫院牙周病科醫師陳怡鈞表示，牙周病主要病因是清潔不佳造成的牙菌斑累積，良好的潔牙習慣和長期定期回診追蹤，才是控制牙周病的關鍵。（成大醫院提供）
成大醫院牙周病科醫師陳怡鈞表示，牙周病主要病因是清潔不佳造成的牙菌斑累積，良好的潔牙習慣和長期定期回診追蹤，才是控制牙周病的關鍵。（成大醫院提供）

牙周病號稱隱形殺手，台灣的成年人中牙周病盛行率更高達8成，台南一名45歲林姓男子因牙齒出血搖晃化膿，在診所拔除2顆牙齒後，卻仍需再拔4顆牙齒，林男為求慎重，轉至成大醫院就醫諮詢，經醫生檢查後診斷為重度牙周炎，透過水雷射輔助牙周治療，歷經約半年時間，總算順利保住牙齒，也解決長期出血化膿的問題。

成大醫院牙周病科醫師陳怡鈞表示，牙周病主要病因是清潔不佳造成的牙菌斑累積，根據衛福部調查，台灣成年人牙周病盛行率達8成，其中有一半處於嚴重的狀態，但許多患者常因腫脹疼痛、無法咬東西才就醫，此時牙周病都已達中等或嚴重程度。

陳怡鈞說，一般傳統牙周治療包含非手術性治療和牙周翻瓣手術，前者利用洗牙機和牙周刮刀治療，若牙周病程度較嚴重，就需要透過牙周翻瓣手術診治；以往常遇到患者因恐懼手術不敢就醫等因素，導致牙周病未能控制，形成惡性循環。

她指出，雷射是新興的高端牙周治療輔助工具，其中，水雷射牙周治療是利用水分子吸收雷射能量，可有效移除牙結石，治療時聲音較傳統治療方式輕柔，可減緩患者的治療壓力，同時具有滅菌、去毒素、活化組織促進自體修復和減輕腫脹疼痛，並減少術後牙齦萎縮和牙根敏感等問題。

陳怡鈞提醒，雷射應視為輔助工具，治療牙周病要在正確治療基礎上，再使用雷射輔助，才能發揮實質效益，也呼籲民眾，治療牙周病應尋求專業醫師詳細檢查診斷及溝通，良好的潔牙習慣和長期定期回診追蹤，才是控制牙周病的關鍵。

成大醫院牙周病科醫師陳怡鈞表示，水雷射牙周治療利用水分子吸收雷射能量，可有效移除...
成大醫院牙周病科醫師陳怡鈞表示，水雷射牙周治療利用水分子吸收雷射能量，可有效移除牙結石，治療時聲音較傳統治療方式輕柔，可減緩患者的治療壓力，（成大醫院提供）

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