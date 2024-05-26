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砸大錢吃保健食品不吃藥 壯男中風險喪命

記者游振昇／綜合報導
黃姓男子只吃保健品卻不吃藥造成中風，接受「重覆經顱磁刺激療程(rTMS)」治療。(記者游振昇／攝影)
黃姓男子只吃保健品卻不吃藥造成中風，接受「重覆經顱磁刺激療程(rTMS)」治療。(記者游振昇／攝影)

一名47歲黃姓男子得知自己罹患高血壓、糖尿病，卻不按時服藥，反而聽朋友的話，一年花40多萬(台幣，下同，約1.2萬美元)購買高價保健食品替代藥物，吃東西也從不忌口還喝酒，導致腦栓塞中風，左半邊癱瘓，經過血管內血栓移除術、「重覆經顱磁刺激療程(rTMS)」及積極的復健，一個多月來已逐漸恢復健康。

黃男以自身經歷告訴其他病患，一定要遵照醫囑，才不會害了自己；台灣大甲李綜合醫院神經內科主治醫師張峻誠表示，該患者3月底被家人送到急診室，左半邊癱瘓不能動，中風時間已超過中風黃金治療三小時，無法施打靜脈血栓溶解劑，從頭部電腦斷層血管攝影發現他腦血管栓塞，電腦斷層研判腦細胞沒有完全壞死。

後來馬上轉院到台中榮總動脈取栓手術，手術完成後再轉回來繼續後續治療與復健；張峻誠表示，患者中風症狀出現後再送到醫院，時間長達近12小時，患者很幸運，腦血管栓塞後，旁邊的細微小血管還有協助送血運作，讓他腦細胞還能存活，「這機率真的非常的小！」若是長輩便可能導致腦部完全壞死，患者在取篩手術後，每天安排手、腳復健，同時接受重覆經顱磁刺激治療。

張峻誠表示，重覆經顱磁刺激療程是一種不侵入性的治療，透過磁場誘發微小的電流刺激大腦皮質，藉由連續且規律的重複性刺激，使失調的神經細胞恢復正常機能，藉此提升腦中風後，手腳動作、吞嚥、語言及認知功能的回復，中風早期治療可塑性愈高，該患者同時搭配復健與重覆經顱磁刺激療程，明顯改善中風後遺症。

黃男說，自己有三高真的沒有在控制，以為吃保健食品就好，他朋友在賣保健食品，為了幫對方做業績，平均一個月花3萬多買保健食品，一年花40多萬元，平時服用保健食品，沒有遵照醫囑按時服藥，吃東西不忌口，經常吃雞排、炸物，還常喝酒，他到工地上班聯絡公事時，突然發現自己左側手腳無力。

黃男說，病發當時上午10時，他發現左邊身體無力後，還能開口說話，認為自己只是累了，不覺得自己中風，在同事攙扶下到同事家休息睡覺，睡到下午後老婆打電話給他，身體比上午更覺得無力，左半邊身體完全不能動，才驚覺自己真的中風，緊急送醫，到院時已經是晚上10時。

黃男表示，醫師研判正確，緊急轉到中榮取栓治療，再轉回李綜合醫院繼續治療，轉回院後，按時服藥控制血糖、血壓，每天上、下午積極復健，也接受醫師建議，做重覆經顱磁刺激療程，原本不太能動的左半邊，逐漸恢復，手也能慢慢地握拳用力，出院前已經能行動自如，「復健室的病人看到我都嚇一跳，不敢相信我一個多月前中風，左半邊一開始還不能動。」

黃男說，原以為吃保健食品能改善身體病症，根本不想服用藥物，卻反而害自己，尤其飲食不忌口，愛喝飲料、酒也喝很多，才讓身體每況愈下發生中風，歷經這一次腦中風後，隨時提醒自己，要依照醫囑按時吃藥，更不能全部靠保健食品，經過治療，覺得身體已經恢復到中風前的九成健康。

黃姓患者中風後積極復健治療。(記者游振昇／攝影)
黃姓患者中風後積極復健治療。(記者游振昇／攝影)

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