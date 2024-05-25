遭詐騙變焦慮憂鬱 醫：藥物、心理治療並行

如果慘遭詐騙而變得焦慮憂鬱，醫師建議要勇於求助並就醫，可採藥物和心理治療並行；示意圖。（圖／123RF）

詐騙集團 猖獗，最常利用人性「寂寞」的弱點來誘騙民眾，受害者除了承受心理、財務損失，更帶來一連串的焦慮、懷疑、自責、自我否定等負面情緒。精神科醫師表示，詐騙手法通常客製化，被盯上就防不勝防，被騙並不可恥，身邊親友可協助個案擺脫自責的情緒，避免憂鬱、自傷行為發生。

62歲宋媽媽，去年加入投資 群組，1個月內向親友集資投入近1500萬元（台幣，以下同，約46.6萬美元），家人擔心被騙，多次起衝突，期間出現情緒起伏大、躁動、失眠 、焦慮等情形，在家人堅持下前往警局後才知道被詐騙。

台北書田診所精神科主任醫師施姸安表示，宋媽媽後續有愧疚、憂鬱、焦慮不安、失眠的情況加劇，家人懷疑有憂鬱或失智的傾向而就醫。診斷為適應性情緒疾患合併焦慮憂鬱，經支持性心理治療，並給予必要藥物後，症狀逐漸緩解。

詐騙集團還會利用「愛情攻勢」行騙。38歲陳小姐透過交友軟體認識外國男性，3個月即陷入情網，對方邀請投資金錢換取未來美好生活，她陸續借出近300萬元（約9.3萬美元），沒想到對方突然失聯，才發現被騙。她不願和家人訴苦，曾企圖自殺，家人及時發現救回，協助債務償還並就醫。診斷為憂鬱症，經心理治療且配合服用藥物，症狀改善。

施姸安表示，詐騙事件時有所聞，任何年齡層都可能成為詐騙的對象，詐騙者利用人性的心理、好奇心、貪婪、恐懼、對未來的美好期待等情感來行騙，社交媒體和網路的廣泛使用，讓詐騙者能夠輕易接觸受害者並建立信任關係，特別是當受害對象心中有所求時，更容易受到誘惑。

施姸安指出，很多人遇到詐騙後會出現吃不下、睡不著，失眠、淺眠、惡夢、半夜易驚醒情況，凡事提不起勁，整日胡思亂想，處於想解決問題卻解決不了的挫折循環中，因此焦躁不安、注意力不集中，工作常出錯，提高交通意外的風險，若出現身心症狀時，要勇於求助並就醫。

治療方面，施姸安說，一般採藥物治療與心理治療同時進行，藥物治療主要是緩解症狀；心理治療要讓個案擺脫自責情緒，增加對自我的認識，提高對突發事件或對生活變化的應對及適應能力。