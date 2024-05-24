我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台星賀軍翔住家遭搜索 疑與酒店緋聞有關 經紀人曝現況

美以「魯莽」定調北京軍演 兩岸拉警報

新藥相助…112公斤科技業男子 3個月減5公斤

周宗禎
112公斤科技男代謝異常重度脂肪肝，靠運動、飲食控制及新藥解救；示意圖。（圖／123RF）
112公斤科技男代謝異常重度脂肪肝，靠運動、飲食控制及新藥解救；示意圖。（圖／123RF）

許多人因工時長、缺乏運動超重，一半以上成胖子、體檢報告經常「滿江紅」。新陳代謝科醫師表示，能否控制飲食、規律運動形成「能量負平衡」是成敗關鍵，如果真的難以克制食欲，也可使用藥物幫助。

應對肥胖挑戰，台灣台南奇美醫院新陳代謝科主治醫師吳尚賢舉例，一名35歲科技業A男最近體檢結果空腹血糖、三酸甘油脂偏高，肝指數也異常，診察體重112公斤，腰圍100多公分，血壓稍微偏高，確診代謝症候群，腹部超音波檢查有重度脂肪肝。

A男自稱多次減肥成效不彰。這次盡量規律運動、調整飲食，並用減重藥物控制食慾、降低飢餓感，三個月內減掉五公斤，血糖和異常肝指數也有改善。因為初步成功鼓勵、目前持續減重、門診追蹤血糖和脂肪肝。

吳尚賢說，內臟脂肪堆積容易導致代謝症候群，不積極控制可能併發糖尿病、脂肪肝及心血管疾病。研究數據也顯示肥胖和退化性關節炎、胃食道逆流、不孕症、憂鬱症、睡眠呼吸中止症和癌症的發生率有相關。因此，積極減重能預防併發症，已有糖尿病心血管疾病族群也有降低風險效果。

醫師強調嚴重肥胖必須治療，而且可以治療成功。（圖／吳尚賢提供）
醫師強調嚴重肥胖必須治療，而且可以治療成功。（圖／吳尚賢提供）

吳尚賢指出，減重基本原理來自能量負平衡，即能量消耗多於攝取，減重應包含飲食控制及運動，比單一方法效果好。可參考哈佛健康飲食餐盤食物組成：蔬菜水果占餐盤一半，蛋白質多選擇魚肉禽肉、限制紅肉和全穀食物各占四分之一，再搭配健康的油。運動則每周要有150分鐘中強度運動，有氧和阻力運動兩者都有顯著益處。

2023年最新研究指出，肥胖合併心血管疾病病人使用腸泌素製劑，兩年平均可減9.4%體重，還能降低20%心血管風險。BMI≧30或≧27且有高血壓、第二型糖尿病或血脂異常，可考慮腸泌素製劑增加減重效果。減重手術也是快速有效方法，目前健保核可嚴重肥胖BMI≧37.5或BMI≧32.5合併第二型糖尿病、高血壓、呼吸中止症候群等高風險合併症。

減重 心血管疾病 高血壓

上一則

達文西手術幫他減去40公斤 41歲男甩開糖尿病

延伸閱讀

亞裔易患糖尿病 劉醇逸、金兌錫提案立法增篩查

亞裔易患糖尿病 劉醇逸、金兌錫提案立法增篩查
科技業35歲男112公斤確診代謝症候群 醫授減重攻略助改善

科技業35歲男112公斤確診代謝症候群 醫授減重攻略助改善
地瓜連皮吃 營養最完整 具護眼、減重、防癌效果

地瓜連皮吃 營養最完整 具護眼、減重、防癌效果
1個月瘦2公斤「佛系減重」3大好處 醫生大讚不反彈

1個月瘦2公斤「佛系減重」3大好處 醫生大讚不反彈

熱門新聞

台北市某連鎖壽司店遭爆料，花壽司裡面竟出現一條活生生的「蛞蝓」，嚇壞民眾，北市衛生局表示，將派員前往餐廳稽查衛生環境。（取材自爆料公社）

連鎖壽司店竟有蛞蝓 專家指誤食恐出現2大副作用

2024-05-19 04:51
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

身體3狀況是骨鬆警訊 醫籲65歲女性必做骨密檢測

2024-05-17 03:15
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

10因素恐致慢性腎臟病 不少人已經末期卻不自知　

2024-05-17 02:45
每天均衡飲食很重要，長期偏食會缺乏特定維生素引發疾病。(記者簡慧珍／攝影)

六旬婦餐餐白粥土司配豆腐乳 缺乏這營養差一點痴呆

2024-05-16 19:50
民進黨立委鍾佳濱17日撂倒國民黨立委陳菁徽，陳重摔兩次，陳菁徽臀部的瘀青照也於18日曝光。（讀者提供）

遭擒抱兩度重摔…陳菁徽臀部瘀青曝光 醫揭治療方式：嚴重時需服藥

2024-05-18 17:47
示意圖。(取自123RF)

1個月瘦2公斤「佛系減重」3大好處 醫生大讚不反彈

2024-05-16 17:45

超人氣

更多 >
外食貴4倍 民眾在家做飯讓這家超市賺錢

外食貴4倍 民眾在家做飯讓這家超市賺錢
50歲後 你可能需要的3種補品

50歲後 你可能需要的3種補品
3個原因 剩飯加熱要小心

3個原因 剩飯加熱要小心
登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包

登機前行李箱超標要加收76美元 男急中生智省了荷包
72歲武打巨星行動不便 獨自坐輪椅出行買飯盒

72歲武打巨星行動不便 獨自坐輪椅出行買飯盒