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潛水後24小時內別搭飛機 「潛水夫病」嚴重恐致命

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
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40歲張先生與一群熱愛潛水的朋友前一陣子揪團參加綠島潛水活動，由於行程匆忙，從水中上浮時速度太快，在上岸之後不久就出現頭痛、倦怠、關節痛和皮膚紅疹及發癢等症狀，以為可能是趕行程太勞累而導致身體不舒服。回家後就診，經檢查發現是得了「潛水夫病」。

潛水夫病這樣產生 嚴重恐致死亡

台灣仁愛長庚合作聯盟醫院骨科部黃贊文部長表示，「潛水夫病」又稱為減壓症，發生原因是因為在深度潛水時，呼吸所用氣瓶裡的氣體會隨著壓力上升溶解在血漿裡面，若是上浮時速度太快造成減壓時間不足，氣體溶解度下降後會釋出大量氮氣氣泡，這些氣泡如果來不及經由呼吸從肺部排出會阻塞在身體各處微血管，此時就會出現四肢肌肉關節痠痛、皮膚搔癢及紅疹、倦怠、頭痛與頭暈等症狀。

嚴重者可能還會出現肢體癱瘓或麻木無力、視力模糊、呼吸困難、胸悶、胸痛、休克甚至死亡，有些輕微減壓症若不接受治療，可能導致慢性減壓症，包含股骨頭壞死、中樞神經退化及記憶力衰退等問題。

高壓氧治療應用廣 專業評估避免副作用

仁愛長庚合作聯盟醫院高壓氧中心李祥安主任說，高壓氧治療「潛水夫病」是讓病人進入高壓氧艙內呼吸純氧，艙內壓力會加壓到2.5-3大氣壓，藉由提高壓力將阻塞在血管的氣泡重新溶回血漿裡，再經由緩慢減壓過程讓氣泡慢慢地從肺部呼出。由於治療過程中有氧氣大量溶解在血漿裡，所以可讓受傷的組織獲得充分氧氣進行修復。

李祥安主任指出，高壓氧治療一開始是美國海軍用來治療潛水人員常見的減壓病，後來陸續應用到一氧化碳中毒、慢性骨髓炎、腔室症候群、困難癒合的傷口、突發性聽力損失和慢性疲勞等。雖然高壓氧治療看起來好處多，但一樣有可能的副作用及風險，最主要風險為氣壓傷，最常見於中耳及耳膜，這部分可由護理師衛教平衡耳內壓力來避免；其次，若是有未被治療中的氣胸，對高壓氧治療來說是絕對禁忌症。

潛水後24小時內別搭機 出現異狀快就醫

近年來潛水活動愈來愈受歡迎，從事休閒潛水並考取證照的人也愈來愈多。李祥安主任提醒，潛水結束後24小時內盡量不要搭乘飛機，因為飛機升空視同持續減壓，有可能導致尚未完全排出的氣泡造成減壓症。若潛水完畢後有類似上述症狀，可盡速至就近的高壓氧治療中心求助，以免發生後遺症。

【本文授權轉載自健康醫療網

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