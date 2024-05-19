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白內障難靠藥物治癒 僅能延緩惡化

蔡忻妤／台大醫院藥劑部藥師
醫師提醒，白內障目前並無確切的治療藥物，要防止惡化或復發，外出時配戴太陽眼鏡或戴帽，少用電子產品；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，白內障目前並無確切的治療藥物，要防止惡化或復發，外出時配戴太陽眼鏡或戴帽，少用電子產品；示意圖。（圖／123RF）

「最近夜間騎車時，常感覺到路燈及車燈光線模糊，有時會有眩光」、「近視好像加深了，換鏡片也沒有改善」，這些都是白內障患者罹病初期常被忽略的徵兆之一。

白內障是眼球內水晶體變混濁，影響光線穿透到視網膜上聚焦，導致視力模糊。可能發生在單眼，也可能雙眼都有，病程無痛且緩慢，初期症狀包括視覺模糊、光線周圍出現光圈、畏光、對色彩的辨別度降低，或是感覺近視加深。

白內障主要發生在老年人身上，最常見的是老年性白內障，與水晶體老化有關，50、60歲以上患者常見，但也與眼睛受過重大外傷、葡萄膜炎、紫外線曝曬、吸菸、長期服用類固醇、糖尿病患者、接受放射線或化學治療、基因異常等危險因子有關。

白內障的進程速度不同，過程是不可逆的，治療方式分為藥物及非藥物治療（即手術）。藥物只能延緩輕度到中度白內障惡化進程，無法治癒白內障。醫院常用延緩白內障的藥品為柯寧優尼點眼懸液（Kary Uni 0.05mg/mL），成分為pirenoxine，主要治療初期老年性白內障，但有眼瞼炎、接觸性皮膚炎、視力模糊、眼睛有異物感等副作用。

如果症狀嚴重影響病人日常生活，執行人工水晶體置換手術是最有效方法。目前白內障手術相當純熟，術後大多數病人都能回復清晰視野。提醒術後照護須遵照醫師指示，按時點眼藥水、清潔傷口、以眼罩或墨鏡保護手術眼、不可提重物、激烈運動等，並注意避免細菌感染、青光眼、視網膜剝離等併發症。如出現眼睛疼痛不適，應盡速回診就醫。

預防白內障惡化或復發方法，可從日常生活做起，外出時配戴太陽眼鏡或戴帽，避免眼睛暴露在過多紫外線；少用電子產品，以減少藍光對眼睛的傷害等。

白內障是隨年齡增長常發生的眼疾，目前雖無確切治療藥物，但透過眼藥及日常保養可延緩病程進展。定期至眼科回診追蹤，如需使用眼藥或服用其他藥品時，應與醫師或藥師充分討論諮詢，遵循專業建議、選擇適當藥物，才能維持健康生活。

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