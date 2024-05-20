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氣喘患者注意 掌握「3要訣」穩定控制 有機會減輕用藥

健康醫療網／記者吳儀文報導
（圖／健康醫療網）
（圖／健康醫療網）

氣喘是常見的慢性呼吸道疾病，除了治療之外，需要患者學習疾病自我管理、了解就醫時機，才可以有效降低氣喘發病率及死亡率。不過，根據台灣國健署110年調查顯示，12歲以上氣喘病人過去一年內曾發作的比例為21.6%，約每5位氣喘病人，就有1位氣喘控制不佳。

其中，有21%未依醫師指示定期回門診追蹤、15.1%曾因氣喘發作至急診就醫。因此國健署呼籲，民眾應掌握氣喘控制3要訣。國健署署長吳昭軍也提醒，氣喘病人平時應定期回診，監測氣喘控制狀況，可以提早預測氣喘發作的可能性，以預防急性發作或惡化進而影響生活品質。

急性惡化恐致命 善用1招確認發作

氣喘又稱為「哮喘病」，可經由適當的治療緩解或恢復，氣喘發作可能非常迅速也可能緩慢出現，通常症狀不是很嚴重，但是急性惡化時若未給予有效治療，很有可能會因此致命。

國健署指出，許多風險因素都會影響氣喘控制，進而誘發氣喘症狀，包括：過敏原、非過敏原的刺激物，而定時監測是瞭解氣喘控制的關鍵，建議氣喘病人可以使用「尖峰呼氣流速計」，以確認氣喘有無發作及肺功能狀態。

掌握3要訣控制氣喘

另外，配合醫囑用藥治療及定時回診，更是長期穩定控制氣喘的不二法門，因此國健署提供以下3要訣，幫助病人做好氣喘控制：

減少曝露誘發環境：

若吸入灰塵、塵蟎、黴菌、動物毛髮等過敏原，可能會誘發氣喘，所以居家環境應定期清潔。另外，菸害、氣溫變化、刺激性味道等非過敏原，也是相當常見的誘發因子，建議可以配戴口罩，減少吸入冷空氣、二手菸、氣味強烈的噴霧劑、香水等，降低氣喘發作風險。

均衡飲食、規律運動：

非食物過敏原所誘發的氣喘病人要注重營養均衡，每天均衡攝取六大類食物，包括全穀雜糧類、乳品類、豆魚蛋肉類、蔬菜類、水果類、油脂與堅果種子類。

另外，氣喘病人仍要維持好的運動習慣，規律運動其實可以增強免疫力，只要選擇合適的運動種類及場所，大部分的氣喘病人都可以正常運動，建議患者可以選擇健走、羽毛球等間歇性休息運動，並應避免在乾冷、粉塵飛揚的環境運動。

正確用藥定時回診：

氣喘藥物主要分為急性發作治療、慢性保養藥物，氣喘病人須依照醫師指示，在適當時機使用正確類型及劑量的藥物，並定時回診追蹤，確認氣喘控制情形。若氣喘長期控制，經醫師評估同意，也可以有減輕用藥與調整回診頻率的機會

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=61747

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