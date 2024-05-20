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長期鼻塞成因多 兩周以上應就醫檢查

周宗禎
醫生呼籲如果鼻塞兩周以上，就應就醫檢查；示意圖。（圖／123RF）
醫生呼籲如果鼻塞兩周以上，就應就醫檢查；示意圖。（圖／123RF）

很多人長期鼻塞、流鼻水，無法正常呼吸甚至喪失嗅覺，年輕學生因而張口呼吸、難入睡上課精神不濟。台灣成大醫院耳鼻喉科主治醫師孫學安表示，症狀成因很多，甚至可能是腫瘤，必須找出病根，才有機會正常呼吸。建議鼻塞兩周以上、應立即就醫檢查。

孫學安指出，長期鼻塞、流鼻水成因有鼻中膈或下鼻甲肥厚、息肉、鼻中膈彎曲，或慢性鼻竇炎合併鼻息肉、鼻腔鼻竇乳突瘤、過敏性鼻炎等。部分患者能跟症狀和平共處，但如嚴重影響生活，或可能惡化侵犯腦部、骨組織，就應果斷處理。

肥厚性鼻炎很容易有鼻塞症狀，照鏡子有時可見兩側鼻腔各有一塊粉紅色組織，那是「下鼻甲」。因肥厚造成鼻塞稱為肥厚性鼻炎，多因長期發炎如過敏性鼻炎、感冒、鼻竇炎等引起。

孫學安說，常見的過敏性鼻炎約一半症狀可控，但仍沒有根治方法。緩解噴劑常見類固醇、抗組織胺、去充血劑，建議先找專科醫師不要自己買藥。他說，下鼻甲常被誤稱為鼻息肉，也常造成混淆。肥厚性鼻炎可先試類固醇鼻噴劑、口服抗組織胺。超過三個月沒效果，就須考慮手術。

較新手術方式有動力旋轉刀、無線射頻冷觸氣化棒；相較傳統切除兩者都有出血少、恢復快、黏膜保留完整等優點。

另大部分人鼻中膈天生多少有點彎曲，少數外傷造成。單純彎曲若無症狀可不理會，但過彎會造成單側鼻塞，彎曲處也易流鼻血，彎曲凹側邊易肥厚性鼻炎，嚴重鼻中膈彎曲也可阻塞鼻竇開口造成鼻竇炎；可以用「鼻中膈成形術」解決。

鼻息肉是透明果凍狀的發炎組織，不是鼻腔組織，形成多與慢性鼻竇炎、鼻過敏有關。常見症狀有鼻分泌物增加、鼻塞、嗅覺下降、臉部疼痛等，影響睡眠及生活。

鼻息肉不會自然消失，也難治療，較小的可採類固醇噴劑治療，較嚴重者可用「鼻竇內視鏡手術」。

鼻腔鼻竇乳突瘤也常見，手術切除不同研究顯示仍有15%到70%復發，雖復發率可能很高，但為防止侵犯重要器官，還是建議手術。

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