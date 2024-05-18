「阻生齒」作祟 9歲童還沒長門牙

「阻生齒」作祟可能會沒有「門牙」。醫師提醒，阻生齒發生率極低，與曾撞傷、鎖骨顱骨發育不全有關；示意圖。（圖／123RF）

若發現家中孩童已經9歲，但正中門牙仍未萌發，甚至連兩側的側門牙恆牙都已經萌發，卻還沒長門牙，就需要盡早就醫尋求專業協助。

小學三年級的張小弟活潑好動，個性開朗的他，卻因少了顆上門牙，讓他無法開懷大笑，深怕會受到同學的嘲弄，加上講話「漏風」的問題也讓家人感到困擾，就醫檢查後發現，原來是是藏在牙齦內的「阻生齒」作祟！

台灣亞洲大學附屬醫院牙科部主治醫師楊晉瑜指出，一般來說，正門牙恆齒的出牙時間約介於6至8歲，因此家人誤以為患者缺牙可能只是「長得比較慢而已」，於是沒有特別在意，直到發現孩子因為缺牙沒有自信，且開始抗拒上學，這才意識到問題嚴重，連忙帶來就醫，詳細檢查後發現原來是阻生齒惹的禍。

楊晉瑜表示，相較其他牙齒，上顎正中門牙阻生的發生率極低，僅僅約1/500，其中單側發生率遠遠大於雙側，常見原因為多生牙阻礙或牙胚異位，但若在幼年時曾有撞傷門牙病史，也可能會增加門牙阻生的風險，此外部分罕見疾病如鎖骨顱骨發育不全，往往也會伴隨著阻生門牙。

他強調，門牙阻生除了影響美觀，還可能導致牙齒中線偏移、牙根彎曲，甚至影響同側側門牙及犬齒萌發，若延誤處理，除了增加治療的時間及難度外，更嚴重者可能需要將門牙拔除，後續只能製作假牙牙橋或是植牙復型，如能及早發現並妥善治療，大部分病人都會有相當良好的預後，在成年後也看不出以前阻生的痕跡。

張小弟經電腦斷層評估後，醫師建議以開窗手術搭配局部矯正治療，首先會診口腔顎面外科醫師，將阻生上顎正中門牙以開窗手術方式露出，後續在上顎局部牙齒黏上矯正器，以矯正線牽引阻生牙，之後每三周至一個月回診調整，等到將阻生門牙拉至正確位置後，再進行第二階段重複微調，達到回復發音及咬合功能正常、外表美觀等效果，整體治療約需持續一年。

楊晉瑜提醒，矯正治療結束後，還是需要在牙齒內側黏一小段固定式維持器，避免牙齒移位，不過因黏著在牙齒內側，外觀上不致受到影響，患者不用擔心。（本文由「健康醫療網」提供，https://www.healthnews.com.tw/article/61673）