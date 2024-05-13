「視力小偷」青光眼年輕化 醫示警：治療中途放棄恐失明

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青光眼是不可逆的眼睛疾病，根據全球統計數據顯示，青光眼僅次於白內障，是導致失明的第二大原因。臨床醫師表示，患者常常因為無病識感忽略治療重要性，而青光眼治療又是場持久戰，早期患者容易因無症狀，又感受不到治療成效，直接中途放棄，最後病況惡化，陷入失明危機，因此建議患者一定要透過治療，才能延緩疾病症狀。

青光眼年輕化 高度近視成為風險因子

青光眼又被稱為「視力的小偷」，是屬於漸進式的視神經病變，因眼內壓力過高造成視神經受損所致，一旦視神經受損，通常完全無法治癒，由於初期無任何徵兆，當發現異狀時，往往病情已是晚期的階段。

以往青光眼主要發生在年長者身上，但近年來卻呈現年輕化的趨勢，這可能與現代的生活方式和環境改變有關係，主要原因在於現代醫療診斷工具進步，可以精準的提早發現徵兆，不再像過去檢查困難；再者現代人離不開3C產品，長時間使用下恐導致眼睛疲勞，造成近視加深，而高度近視則是青光眼的風險因子。

台灣台北市立萬芳醫院眼科醫師丁以晟表示，高度近視與很多眼部疾病有相當關連性，像是白內障、青光眼或視網膜剝離等，因此本身有家族史、糖尿病和高血壓 等高危險群，應格外注意眼睛健康。

青光眼治療是場持久戰 這類患者容易放棄

青光眼的治療主要包括眼壓控制和視神經保護，早期檢測 和治療可以通過眼藥水、雷射手術等方式來控制眼壓，從而延緩疾病的進展。然而，治療青光眼是一個持久戰過程，需要長期追蹤和眼藥水治療。

丁以晟指出，由於早期青光眼根本沒有症狀，除了每次回診量的眼壓數值高高低低之外，病人常感受不出治療的成果，於是許多病人在治療途中便放棄了，從而導致青光眼惡化速度加劇，陷入失明危機。即便無法治癒，但為了能真正達到延緩失明的目標，建議還是應依照醫生指示持續治療。

丁以晟呼籲，民眾應每年定期檢查，可避免青光眼纏上身，保持良好的飲食習慣、適量的運動、充足的睡眠生活方式也是維持眼睛健康的重要因素，有助於減少青光眼和其他眼部問題的風險。

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