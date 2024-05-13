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乳癌患者骨鬆風險倍增 醫籲從飲食、運動下手 提早預防

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網
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45歲陳小姐因乳癌化學治療造成提早停經，後來到在浴室滑倒造成手臂骨折，才發現自己竟已經「骨質疏鬆」。

飲食運動齊手 掌握骨密狀況

台灣乳癌防治基金會董事長張金堅醫師呼籲，乳癌康復者應持續掌握骨密度狀況，除了從飲食、運動著手減少骨質流失；一但有骨質疏鬆，必要時應積極治療。如此一來，除了可以減少背痛等骨鬆症狀，避免與骨轉移症狀混淆，同時也能積極預防骨折。

乳癌患者注意 骨質疏鬆機率是同齡女性2倍

台灣乳癌防治基金會與羅東博愛醫院合作調查結果顯示，近四成（38%）患者因乳癌治療提早停經，約五成（54.4%）有治療中檢測骨密度；16.7%有骨質疏鬆、17.7%有骨質流失；其中，50歲以上康復者有近兩成（19%）骨質疏鬆、21%骨質流失。根據台灣國民健康署2017至2020年「國民營養健康狀況變遷調查」結果，50歲以上骨質疏鬆的比例為8.1%，其中女性約每10位就有1位有骨質疏鬆。相較之下，乳癌康復者骨質疏鬆症比例幾乎是同齡女性的兩倍。

中華民國骨質疏鬆症學會理事黃兆山醫師指出，近年乳癌治療常見化學治療以及芳香環酶抑制劑等治療方式，研究指出，自然停經婦女每年骨質流失只有1%，而化學治療導致提早停經的第一年內，骨質密度可減少8%。此外，使用芳香環酶抑制劑的第一年，骨密度減少約2.5%，可見乳癌治療對骨質流失有很大的影響。

定期評估骨質 適時介入治療

透過飲食、運動、預防跌倒及生活調整等方式多管齊下，提早預防骨質疏鬆，避免因為骨質流失造成骨折及其併發症，以及後續問題造成的身心困擾。營養師舒宜芳建議飲食部分除了必補合成骨質所需的原料像是鈣、維生素D與鎂。

還要增加促進合成骨質的食物例如：大豆異黃酮、蛋白質與維生素C等。同時還要減少會促進骨質流失的食物，像是高磷食物、高鹽分食物以及酒精與咖啡因等。除此之外，建議搭配適當的運動，促進骨質吸收合成，才能達到最好的效果。

【本文授權轉載自健康醫療網

骨鬆 中華民國 檢測

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