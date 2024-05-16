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摸狗沒洗手就碰嘴 童染沙門氏菌一天腹瀉10幾次

記者王勇超
盡量不吃生蛋、破蛋，降低感染沙門氏菌風險。（圖/123RF）
盡量不吃生蛋、破蛋，降低感染沙門氏菌風險。（圖/123RF）

高雄一名2歲半男童摸狗後沒洗手就接觸嘴巴，事後發燒腹痛，腹瀉黑泥便一天10幾次，拉到虛脫無力，父母帶他急診就醫，住院後的發炎指數仍高達100多，糞便培養確定感染沙門氏菌，以第三代頭孢子抗生素與益生菌治療，一周後終於康復。

無獨有偶，另名3歲男童吃半熟蛋後高燒腹痛，腹瀉泥便有血絲，急診就醫，住院初期每次腹瀉前仍腸絞痛，高燒攝氏40度，糞便培養檢驗確認是沙門氏菌感染，經使用第三代頭孢子抗生素及點滴補充水分和電解質，5天後才完全退燒、糞便正常，痊癒出院。

台灣阮綜合兒科醫師楊岱璟說，食源性及水源性疾病中有三分之一是由沙門桿菌引起，以夏季、大雨淹水後病例最多見，5歲以下嬰幼童是高危險群，需做好防範和照顧。

楊岱璟指出，沙門氏菌是人畜共通疾病，尤其在35℃至37℃氣溫下，容易在生水、生蛋、奶製品及沒煮熟的魚肉類中大量繁殖。傳染途徑是接觸或糞口傳染，最可能的是上完廁所、接觸貓狗家禽家畜後，沒洗手或沒擦乾淨，手上的沙門氏菌透過飲食，或握手、烹調造成自己或他人感染，「是容易病從口入的疾病」。

楊岱璟表示，5歲以下幼童與體弱老人是高危險群，初期症狀噁心嘔吐、腹痛下痢像急性腸胃炎，接著會呈現持續高燒不退，腹絞痛瀉泥便，糞便呈現墨綠色或帶有黏液、血絲，嚴重者往往脫水，免疫力較弱者可能引發腸穿孔，菌血症導致腹膜炎、腦膜炎等。治療方式以採取症狀及抗生素治療，並補充水分和電解質。

楊岱璟說，預防感染沙門氏菌，務必在如廁後、換尿布或觸摸動物後，以及進食前、烹調食材時，確實清潔並擦乾雙手，以避免吃進病菌或擴散傳染給家人。沙門氏菌在60℃加熱20分鐘或煮沸5分鐘才會被殺滅，因此盡量不吃生蛋、破蛋，不喝過期牛奶或乳製品、冰淇淋、沙拉，不要生熟食混吃，食用煮熟食物，喝煮沸開水，少吃冰品冷飲，才可降低感染風險。

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