母親節別忽視媽媽心理健康 女性罹憂鬱症 心臟病風險增

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周末將迎來母親節，還在思考要準備什麼禮物，或者安排帶母親去哪裡吃飯嗎？比起禮物或美食，不妨從關照媽媽的身心健康做起。在許多家庭中，母親這角色，常被賦予許多重擔，要處理家務、照顧長輩或子女等，如同時身為職業婦女，更是分身乏術，壓力山大。在全球，女性罹患憂鬱症 的比例是男性的2倍，不僅如此，根據2024年4月發表於《美國心臟病 學期刊：亞洲》（JACC: Asia）期刊的研究指出，被診斷出憂鬱症的女性，比憂鬱症的男性更容易罹患心臟病。

2因素易致憂鬱症 尤以女性患者的心臟病發作機率較高

該研究由日本多位學者進行，採用JMDC（Japan Medical Data Center）的索賠數據庫中的資料進行追蹤和回顧，時間從2005年到2022年，篩選出412萬5720份的參與者，年齡介於18到75歲，其中約57%為男性，且將憂鬱症患者確定在初次檢查前已經過臨床診斷的人。

結果發現，憂鬱症診斷導致心血管疾病 的危險比率在男性中為1.39，女性則為1.64；在憂鬱症導致心臟病發作、胸痛、中風、心臟衰竭和其他事件的危險比率上，女性均高於男性。研究人員表示，體內的荷爾蒙和發炎是導致心血管疾病發生的2個因素，憂鬱和焦慮則是壓力源，它們會對身體造成發炎破壞，使血管硬化和斑塊聚積。

女性憂鬱症患者更易罹患心血管疾病 醫師揭可能原因

台灣台北市聯合醫院中興院區精神科主任詹佳真說明，此篇屬於觀察性世代研究，研究結果雖無法確定憂鬱症跟心血管疾病間的因果關係，但確實看到兩者間的關聯性。憂鬱症的女性患者同時也有較高的高血壓、高血脂等代謝症候群的問題，是否因憂鬱症導致忽略自己飲食、運動等健康照顧的工作？

憂鬱症跟心血管疾病一向都被認為是雙向關係，罹患心血管疾病的病患，較易罹患憂鬱症，反之亦然。她說，女性在月經周期、懷孕、停經期受荷爾蒙改變的影響，比男性更重視周遭人際關係；扮演不同的角色時的矛盾與衝突，均提高罹患憂鬱症的風險，且罹患率高於男性。詹佳真建議，母親節除了安排聚餐外，不妨陪伴母親做運動、坐下來話家常，讓母親的身心更健康。

平時可從2方面關照自身情緒 適時放鬆才有心力照顧別人

台灣董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，關照自身的情緒狀態可從兩方面著手，首先是「覺察」，不時思考與之前的我有何不同，如果常處於不能自己的狀態，像是發怒、想哭、焦慮、煩躁、靜不下心、沮喪、不斷地負向思考；而可能出現的身體狀況，如頭痛、胃痛、不時感到疲倦，以及什麼事都不想做等，就需要特別留意；其次是「檢視」壓力源，我的壓力從何而來？通常女性身兼多種角色，可以進一步預想，沒有我的話會是什麼狀況，將「我」縮小，壓力可能會降低。

葉雅馨建議各位女性，平時就該積極照顧自己的情緒，再怎麼忙每天都要空下30分鐘給自己，可以是放空、放鬆、滑手機、追劇或逛街採買自己的物品（不是為了家庭或孩子的需求），尤其有更多人需要照顧時，更要先照顧好自己。

葉雅馨提醒，身旁有憂鬱情緒的家人，可以跟她說：「想聊聊嗎？」或「想做什麼都可以告訴我，我陪你」，切記避免說「加油」、「不要想太多」或「你是可以的」等看似正向，卻是易成為另種壓力的言語， 也不要一直給建議，她需要的其實只是你的陪伴。

【本文授權轉載自NOW健康】