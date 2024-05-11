喝酒容易臉紅？ 罹癌風險大增

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大多數人都知道酗酒會增加罹癌的風險，然而，近期研究指出，酒精和癌症 之間的關係可能比我們想得更危險。依據國際癌症研究機構（International Agency for Research on Cancer, IARC）在著名國際期刊《柳葉刀腫瘤學》（Lancet Oncology）期刊發表的研究結果，分析全球癌症病例資料後發現，酒精導致的癌症占總病例4.1%，而這種比例在不同國家和地區存在巨大差異，尤其在亞洲最為顯著，東亞地區的比例高達5.7%。

一喝酒就臉紅 醫：易因飲酒而罹癌

台灣台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主任張祜銘說，飲酒是否導致癌 症不僅與飲酒種類和方式有關，基因也扮演著重要角色。亞洲人中乙醛脫氫酶基因變異的比例較高，這種基因變異的人，其飲酒後致癌風險可高達數十至數百倍。有些人誤解喝酒後會臉紅表示代謝快，其實喝酒後臉紅，很可能就是乙醛致癌物在體內累積的表現。

張祜銘指出，台灣是全世界乙醛去氫酶基因變異比例最高的國家，將近一半的人（45%）擁有這個基因變異，這也意味著在台灣有飲酒習慣的人應特別注意癌症預防。

以肝癌為例，過去台灣肝硬化和肝癌的主要原因是B型肝炎，但是由於政府公共衛生政策的成功，台灣B型肝炎得到了有效控制，現在對於酒精導致的肝硬化或肝癌應該更加注意。

▲酒精與癌症的關係相當密切。（圖／台北市聯合醫院提供）

每天喝不多也可能致癌 停酒期間出現3大症狀速就醫

張祜銘建議，有喝酒習慣的人應該定期接受身體檢查，如果在停酒期間後，出現手抖、心悸、睡眠障礙（包含入睡困難、睡眠中斷、淺眠多夢）等症狀，就需要到成癮防治科就醫。

張祜銘提醒，根據國際癌症研究機構的統計資料，酒精導致的癌症中有13.9%是由於適量飲酒（即每天小於20克酒精）引起的，遠非大多數人所認為的無害。

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