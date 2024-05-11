我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強烈太陽風暴抵達地球 北加佛利蒙可以看到極光

北加東灣沃爾瑪關閉 華人搶5折出清品

喝酒容易臉紅？ 罹癌風險大增

NOW健康 連珮妤／台北報導
圖片來源 ／NOW健康
圖片來源 ／NOW健康

大多數人都知道酗酒會增加罹癌的風險，然而，近期研究指出，酒精和癌症之間的關係可能比我們想得更危險。依據國際癌症研究機構（International Agency for Research on Cancer, IARC）在著名國際期刊《柳葉刀腫瘤學》（Lancet Oncology）期刊發表的研究結果，分析全球癌症病例資料後發現，酒精導致的癌症占總病例4.1%，而這種比例在不同國家和地區存在巨大差異，尤其在亞洲最為顯著，東亞地區的比例高達5.7%。

一喝酒就臉紅 醫：易因飲酒而罹癌

台灣台北市立聯合醫院松德院區成癮防治科主任張祜銘說，飲酒是否導致癌症不僅與飲酒種類和方式有關，基因也扮演著重要角色。亞洲人中乙醛脫氫酶基因變異的比例較高，這種基因變異的人，其飲酒後致癌風險可高達數十至數百倍。有些人誤解喝酒後會臉紅表示代謝快，其實喝酒後臉紅，很可能就是乙醛致癌物在體內累積的表現。

張祜銘指出，台灣是全世界乙醛去氫酶基因變異比例最高的國家，將近一半的人（45%）擁有這個基因變異，這也意味著在台灣有飲酒習慣的人應特別注意癌症預防。

以肝癌為例，過去台灣肝硬化和肝癌的主要原因是B型肝炎，但是由於政府公共衛生政策的成功，台灣B型肝炎得到了有效控制，現在對於酒精導致的肝硬化或肝癌應該更加注意。

▲酒精與癌症的關係相當密切。（圖／台北市聯合醫院提供）

每天喝不多也可能致癌 停酒期間出現3大症狀速就醫

張祜銘建議，有喝酒習慣的人應該定期接受身體檢查，如果在停酒期間後，出現手抖、心悸、睡眠障礙（包含入睡困難、睡眠中斷、淺眠多夢）等症狀，就需要到成癮防治科就醫。

張祜銘提醒，根據國際癌症研究機構的統計資料，酒精導致的癌症中有13.9%是由於適量飲酒（即每天小於20克酒精）引起的，遠非大多數人所認為的無害。

【本文授權轉載自NOW健康

癌症 大麻 致癌

上一則

4種黑痣若放任生長 恐病變成惡性瘤

下一則

攝取高抗氧化食物 吃出腦活力

延伸閱讀

精準治療 肺癌四期腦轉移 6年仍存活 還爬富士山

精準治療 肺癌四期腦轉移 6年仍存活 還爬富士山
台灣女性酒癮比例上升 研判與職場壓力有關

台灣女性酒癮比例上升 研判與職場壓力有關
塞爾維亞村民罹癌激增 矛頭指向中資煉鋼廠空汙

塞爾維亞村民罹癌激增 矛頭指向中資煉鋼廠空汙
喝酒臉紅是「基因缺陷」近半台灣人無這種酶 罹癌風險增

喝酒臉紅是「基因缺陷」近半台灣人無這種酶 罹癌風險增

熱門新聞

網友在網路論壇表示妻子會在淋浴時大號，再用腳將糞便踩進排水口，網友看了直呼太噁心。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karolina Grabowska）

男子抱怨妻淋浴時做一事「有夠噁」 醫警告嚴重恐致死

2024-05-02 23:20
營養師提醒，每個人可依需求可選擇不同的魚油產品，建議應在餐後服用，與含脂肪的食物一起可增加吸收效率；示意圖。（圖／123RF）

魚油不是隨便吃 降血糖、增腦力 吃的不一樣

2024-05-06 02:00
早晨喝黑咖啡，可提神醒腦、消水腫。（圖／123RF）

喝咖啡4大好處 營養師：兩時段喝最佳

2024-05-03 02:00
痣不只影響美觀，還可能對身體造成影響，示意圖。（取材自Pexels）

有這幾種黑痣儘快去除 醫：放任生長恐變惡性黑色素瘤

2024-05-07 05:41
一名男子三個月未排便，醫生出示他的電腦斷層掃描片，發現堆積的糞便大如女性懷了三胞胎。（取自TikTok）

男子三個月沒大號「整坨糞便塞體內」 小腹大如懷三胞胎

2024-05-07 23:10
Image by LuckyLife11 from Pixabay

麵包配豆漿成最常吃早餐 營養師憂高碳水易疲倦

2024-05-08 16:37

超人氣

更多 >
郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤

郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤
110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物

110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物
現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普

現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普
Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光

Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光
美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報

美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報