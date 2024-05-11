4種黑痣若放任生長 恐病變成惡性瘤

圖片來源 ／健康醫療網 健康醫療網

臉部或身上有痣嗎？你知道痣不只影響美觀，還可能對身體造成影響嗎？

4大類別的「痣」 建議專業切除

礙於有些痣生長的位置不太美觀、有些會影響生活作息，有些甚至會造成病變，在在凸顯了手術切除治療的必要性。台灣安南醫院整形外科王冠智主任列舉四大類別的「痣」建議切除：

1.造成生活不適的痣：生長在穿戴胸罩處或腰際，易導致長期穿衣摩擦 2.痣周圍呈現不典型表現：生長很快、色素不平均（雜色）、邊緣不規則、界線不明，或直徑大於6毫米等類型的痣，可能轉變為惡性黑色素瘤 3.長在特殊部位的痣：長在肢端（手腳）或指甲溝須注意觀察，因較易轉變成惡性黑色素瘤 4.先天性黑色素痣：伴隨新生兒成長的大片黑痣，同樣可能發展為惡性黑色素瘤，早期切除可減少病變機率

黑色素痣疑問 聽從專業建議

上述四大類型的痣，若是小且表淺可使用雷射磨皮的方式去除；若痣過大或長在困難區域（如眼周或眼瞼），則建議使用手術去除。

王冠智主任表示，整形外科醫師通常會依照患者個人特徵進行手術設計，優先考量利用人體自然弧線（雙眼皮痕、法令紋、口角紋等）來藏住疤痕；若痣本身在無法隱藏的位置，如臉頰正中間，則轉為考慮使用身體自然的張力線來設計刀口。

左右疤痕是否上身 這些細節不可輕忽

而身體自然的張力線就是醫學上常講的藍格線（或稱皺紋線、皮膚張力線）。王冠智主任指出，皮膚張力愈小，疤痕本身愈不明顯，術後外觀便會比較自然；且愈是小型的手術，「刀口設計」和「手術技術」的細節就愈重要，尤其切痣傷口的多層縫合、傷口感染的預防，以及拆線後疤痕照護等步驟，都是左右疤痕是否上身的關鍵。

【本文授權轉載自健康醫療網】