性早熟長腋毛 7成「聞腋青年」恐引起心理社交障礙

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現在的孩子青春期來的太快太早，第二性徵提早報到，腋毛、腋下的異味恐跟著來。不少青少年因腋味問題落入「少年狐臭的煩惱」，恐讓轉大人開心的喜悅，變成人格自信發展的阻礙。

荷爾蒙激發汗腺成熟 腋下問題女多於男

台灣皮膚科醫學會理事廖怡華表示，腋下問題提早到來與「荷爾蒙」激發汗腺有關，女性受荷爾蒙影響又比男性更活躍，就診率也比男性更高，而且會隨著經期而有周期性的變化。近一半有腋下問題者，同時有多汗以及異味困擾。臨床經驗發現，近年皮膚科腋下門診有3成為爸媽陪同看診的青少年，年齡最小的個案為9歲女童，因腋下狐臭困擾求診除味。

●汗水──小汗腺 -開口於皮膚表面，皮膚遍布全身 -水狀分泌物無特殊異味，但與皮膚上細菌作用，加上表皮角質分解，會發出汗臭味 -主要由乙醯膽鹼支配 ●味道──大汗腺（頂漿汗腺） -開口於毛囊，主要分布於腋下及泌尿生殖區 -蛋白質分泌物與表皮上細菌作用後，會發出強烈異味 -由腎上腺素支配

根據2024年1月一項針對全球社交媒體討論議題統計數據資料顯示，醫美療程中，腋下問題討論度高度成長，腋下止汗居冠高達363%，非侵入式永久性的微波熱能治療方案成長高達280%，顯示Z世代青少年，活在社群媒體 世代，於當中展現高度社交與認同需求，腋下多汗、異味問題成為社群媒體中重要的求助議題。

7成青少年曾察覺同學有腋下問題

廖怡華公布台灣一項波仕特市調公司與教學醫院合作針對「2024年青少年及家長腋下多汗及異味觀念」的線上市調，12至18歲青少年自身或身邊有腋下問題困擾的人比想像中更多。

高達7成的青少年曾察覺自身或身邊的同學有腋下問題，然而因為不知如何適當表達，多會選擇與對方保持距離，甚至用開玩笑甚至嘲笑的方式來讓對方知道，恐造成孩子潛在社交障礙及心裡焦慮憂鬱。

●狐臭4大警訊 1.腋下是否有特殊異味 2.腋下衣服上是否留下濕黃汗漬 3.家族中是否有狐臭遺傳史 4.是否有濕耳垢

青少年腋下問題忽略不得，廖怡華表示，高達8成家長曾擔心孩子腋下問題影響在校交友狀況，但多數家長不了解腋下問題在青春期就有可能會出現，且腋下問題會遺傳，檢測 濕耳垢與提前發現孩子狐臭問題有著高度的關聯性。父母親中有一人有腋下問題，子女有50%機率會遺傳到，若父母親雙方皆有腋下問題，則子女有高達7至8成機率會遺傳到。

●5大攻略擺脫「聞腋青年」 1.香水 2.止汗劑、除臭劑 3.肉毒桿菌素 4.手術 5.清新微波

面對腋下問題，多數家長僅幫孩子準備替換衣服、用毛巾或濕紙巾擦拭，或是使用止汗劑與體香膏，但治標不治本，僅少數人帶會孩子就醫，原因多為擔心恆久改善需要接受手術，且術後會有汗水代償、效果不佳，也不希望孩子承受手術恢復期，可能留下永久疤痕造成的內心陰影。

廖怡華解說，現今有微波熱能新科技免動刀，利用微波技術精準破壞汗腺，不會讓皮膚表面留疤。即使異味嚴重，術後半年至1年也可再次治療。至於不少民眾擔心汗水代償的副作用，主要是在神經外科針對多汗症進行交感神經切除術，但現已很少人在做這項手術，家長不用過度擔心。術後保養只要注意少吃蔥、薑、蒜與咖哩等味道濃厚的食材，並注重日常清潔，便能保養清爽腋下環境。

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