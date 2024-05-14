久站、久坐、負重易靜脈曲張 慎選輔助襪

靜脈曲張穿醫用輔助襪，應視皮膚是否容易過敏來選擇，穿襪之前可先擦乳液防乾燥；示意圖。（圖／123RF）

日常生活中需要久站、久坐、負重的民眾，容易有靜脈曲張的困擾，除了會看起來不美觀外，還可能有腿痠、易疲勞、易抽筋，甚至會疼痛，並提高感染風險。

為什麼會有靜脈曲張？台灣復健醫學會陳昭蓉醫師指出，站立時，下肢靜脈血要回到心臟需靠二個機制：一是靜脈血管周遭的肌肉推動靜脈血液回到心臟，二是靜脈血管裡的瓣膜交替打開，讓血液通過、關上，以防血液倒流。

如果瓣膜關不緊、血液倒流，靜脈管壁腫脹就會形成靜脈曲張，像是腳部或下腹位置因肥胖、懷孕導致壓力過高，或是年紀漸長使靜脈血管變得脆弱、失去彈性，還有長時間站立工作或是久坐的上班族，都很容易導致靜脈曲張。

發現靜脈曲張 先超音波檢查

在外觀上，有些靜脈曲張會在大腿、膝蓋附近形成蜘蛛網狀紋路，有些則會在小腿部位呈現蚯蚓狀血管。陳昭蓉醫師提醒，已有靜脈曲張的民眾，建議先就醫做靜脈超音波檢查，確認血管的狀況，初期可穿醫用輔助襪加以預防，若症狀嚴重者，則可能需要開刀治療。值得注意的是，患有慢性心血管疾病 的民眾，切勿自行穿著醫用輔助襪，應先與醫師討論是否合適穿著。

陳醫師提醒，想減輕或預防靜脈曲張，可將運動加入日常活動中，像是站姿掂腳、向後踢腿，坐姿腳板勾起向上平抬腿、坐姿原地踏步等。平日也應養成規律運動的習慣，像是游泳、騎單車、慢跑或快走。食藥署也提醒，勿穿著太緊的衣褲或束腹，回家可將腿抬高，至少高過心臟10至15公分等，改變生活習慣，將會讓您的不適感有效改善。

醫用輔助襪 先確認壓力單位

對於無法改變長時間站姿或坐姿的工作者而言，醫用輔助襪是重要的小幫手，可減輕靜脈曲張對身體與生活的負擔。陳昭蓉醫師指出，坊間販售的彈性襪常見以「丹數」區分，事實上，「壓力單位」才是選擇的重點，丹數是纖維的重量，若是醫療用途，會用壓力單位毫米汞柱來區分，從腳踝處壓力較大開始加壓，腳踝往上壓力會遞減，以利血液回流，這就是醫用輔助襪的設計原理。

陳醫師進一步說明，醫用輔助襪有不同級數（各國分類方式不同，但原則差異不大）：第0級是8至15毫米汞柱，屬於預防型，適合老師、美髮師等久站行業；第1級是15至20毫米汞柱，適合孕婦、已經下肢腫脹者；第2級是20至30毫米汞柱，適合肉眼可見的靜脈曲張患者；第3級是30至40毫米汞柱，適合術後的靜脈曲張患者；第4級是40以上毫米汞柱，適用於嚴重的淋巴水腫患者。

穿前先擦乳液 降低乾燥摩擦

在材質上，尼龍材料較耐磨，缺點是不透氣；棉質則是舒適、較不耐磨。目前已有棉質、尼龍混紡材質，民眾可視自身皮膚是否容易過敏來加以選擇，使用前也可先擦少許乳液，以降低乾燥摩擦的狀況發生。