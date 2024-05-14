腳踝痛靠推拿就會好？療法錯誤腿更痛

醫師提醒，如果是韌帶撕裂或斷裂可使用增生療法PLT治療，來幫助組織再生，術後仍須定期回診追蹤，以保護腳踝遠離慢性疼痛；示意圖。（圖／123RF）

全球疫情 解封後，民眾紛紛走出戶外，門診也因此出現許多腳踝疼痛病患，如果沒有好好治療，恐引發長久後遺症。復健科醫師說明，若平時若運動量較少，突然大量走路或運動，導致腳踝扭、拉傷發炎，建議積極治療避免慢性疼痛上身。

台灣示康復健科診所劉必涵院長解釋，腳踝是人體相當複雜且動作面向很多的關節 ，主要由脛骨、腓骨和距骨所組成，並由多條韌帶包覆：外側有前距腓韌帶、後距腓韌帶和跟腓韌帶，內側則是一大片三角韌帶。這些結構除了能在跑跳時維持腳踝穩定度外，還能避免因動作過大而導致的踝關節外翻、外旋，防止造成扭傷、拉傷或是撕裂傷等狀況。

結構複雜 拉傷恐難行動

腳踝扭傷或拉傷最常發生的情境是在運動時，或在不平坦的路面上行走時，尤其是平時運動量較少，突然長時間走路或激烈運動的情況，例如爬山、打羽毛球或是工作關係必須大量走動等。甚至當肌肉量隨年齡流失，力氣變弱之後，也有可能因關節穩定度降低發生慢性受傷的情形。如要正確診斷，必需要由醫師透過超音波診斷，以確認是急、慢性受傷或韌帶受傷、骨裂等狀況。

劉必涵院長提醒，疼痛時許多人會想透過推拿來改善腫脹痛等問題。但如果是因韌帶撕裂傷或斷裂導致的腳踝痛而去推拿，反而會導致撕裂傷範圍更大，疼痛症狀加劇。建議在處置前先找專科醫師做詳細評估，才能對症下藥。

至於慢性疼痛的部分，腳的肌腱、韌帶等結構的血流供應較差，所以修復速度就沒有肌肉、骨骼來得好，因此容易演變成慢性發炎，這很有可能是之前的傷沒有修復完全，因此導致疼痛持續存在。

增生療法 輔助組織再生

劉必涵院長指出，治療急性疼痛會建議短期使用非類固醇止痛藥（NSAID）來幫助止痛，但不能吃太長時間，否則會影響組織復原；繃帶或護踝則能保護、固定踝關節，避免受傷範圍擴大；冰敷時間不要過長，且因血流對組織修復很重要，因此過了發炎期後，則會建議改為熱敷、電療來加強幫助組織修復。現在也有很多人接受徒手治療，藉由物理治療師幫病人鬆開活動受限的踝關節、按摩軟組織，皆能減少疼痛感。

至於注射治療的部分，在急性疼痛期，會先透過消炎止痛針來緩解疼痛，但更要重視的是組織修復，如果是韌帶撕裂或斷裂，可使用增生療法治療，來幫助組織再生，同時搭配其他治療方式，加速恢復與提升恢復效果。

劉必涵院長進一步說明，PLT是新型血小板製劑，主要是抽取患者本身的血液並分離出血小板，並使用專利技術製作成凍晶粉末，運用血小板中大量的生長因子，來幫助肌肉組織的快速修復；每1瓶凍晶瓶有10億顆血小板，而且在保存3年之後，仍有95至98%的活性，所以可以長期穩定的幫助患者做治療，治療穩定度非常高。

保護腳踝 術後定期回診

若PLT術後若出現輕微紅腫脹痛，24小時內可冰敷緩解疼痛感，24小時候則改成熱敷；而且要注意治療後1周內避免關節大量活動，同時要避免菸酒辛辣等刺激性食物，另外多補充維他命B、C、D，能讓組織修復更完全，最重要的是依照醫囑定期回診追蹤恢復狀況，才能獲得最好的照護。

最後劉必涵院長建議，運動前一定要動態熱身，不只是站在原地伸展，而是讓身體熱起來，才能活化神經、肌肉和關節；另外，鞋子合腳、堅固、鞋杯要堅硬，才能提供支撐的力量，可選擇包覆性好例如高統鞋能保護腳踝，避免受傷。（NOW健康https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=62801）