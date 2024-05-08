我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台灣飛加州航班 兩男暴力鬥毆 空姐霸氣勸架

「Foxconn成了con」看看川普和郭台銘那年威州動工合影

早上起床就頭痛可能是「腦瘤」 醫提醒6警訊盡速就醫

記者賴昀岫／台北即時報導
偏頭痛患者，女性多於男性。示意圖非新聞當事人。(本報資料照片)
偏頭痛患者，女性多於男性。示意圖非新聞當事人。(本報資料照片)

多數人都有「頭痛」的經驗，但有些時候可能是重大警訊，醫師指出，有些人一早起床就頭痛，甚至會吐，就要小心可能是腦瘤，整體而言，偏頭痛患者，女性多於男性，如果覺得劇痛、痛到嘔吐，甚至合併意識模糊、視力模糊、高燒、腦膜炎症狀等，應儘速就醫，也要避免熬夜、壓力、醃漬飲食與刺激性食物等。

國際疼痛研究學會定義，「疼痛是一種令人不愉快的感覺及情感的體驗，它通常是由實際或潛在的組織損傷所造成。」奇美醫院麻醉科講座教授王志中說，持續治療3個月症狀未改善的疼痛，屬於慢性疼痛，起始時可能是軀體、內臟或由神經系統受到傷害所引起，後來加入了許多其他因素共同促成疼痛的慢性化。

不少人都有過的疼痛經驗是「頭痛」，王志中表示，比較嚴重的症狀，可能是因為血管破裂、腦瘤或腦膜炎等，但也可能找不到原因，這類患者只能給予藥物症狀治療，「因為頭痛是所有疼痛裡面最複雜的」，有些人一早起床就頭痛，甚至會吐，「那個是腦壓增高，要小心可能是腦瘤」。

部分頭痛症狀發生在吹冷風後，或者頭髮沒吹乾，王志中表示，這可能是腦部有神經性損傷，這類「神經病變痛」患者的神經較敏感，頭部的神經曾受到傷害或被敏感化，吹到冷風就會比較敏感，但有時候會找不到被破壞的部分，也可能是對冷熱特別敏感。

神經病變痛特別難處理，王志中說，這類疼痛的治療，和骨頭等組織的疼痛，用藥上不同，如有不適需要到專科就診，頭痛相當複雜，在國際上針對頭痛有上百種分類，最常見的還是壓力造成的偏頭痛，但也可能是其他原因，台灣醫療很方便，建議只要忍受不住就可以就醫。

書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓說，頭痛幾乎是每個人都會碰到的問題，因為感冒症狀也包含頭痛，有些人以為單純是感冒引起，所以到耳鼻喉科等科別就醫，卻忽略可能是腦部的其他問題所致，「因為頭痛其實是腦在痛」。

偏頭痛是頭痛常見的類別之一，黃啟訓指出，腦科醫師可以識別哪些是危險頭痛，察覺可能是因為出血等原因引起，因為偏頭痛相對常見，每5名女性就有1人，男性則在7人中會出現1例，偏頭痛大家都聽過，神經內科在用藥上和其他科別用不同，有些甚至需要用到高血壓藥、癲癇用藥等，甚至是生物製劑，「頭痛可以寫一本分類的書」。

有些人傾向「忍一下」或吃止痛藥壓下症狀，黃啟訓表示，如果很不舒服就要趕快就醫，「最可怕是腦中有危險病灶」，如果覺得劇痛、痛到嘔吐，甚至合併意識模糊、視力模糊、高燒、腦膜炎症狀等，可能危及生命的警訊，就得盡速送醫。

台安醫院神經內科主治醫師張馨方說，頭痛最常見的是雙側太陽穴疼痛，並伴隨頭暈、噁心、想吐症狀，有些患者會伴隨嚴重耳鳴、看到閃光等。如果以1至10分區分的話，如果患者自評5至6分為中度、高於7分則為重度，通常疼痛程度達到中度或重度，且症狀持續1至2周、用藥未改善，患者就會前往就醫。

一般頭痛可以使用簡單止痛藥，如普拿疼、消炎藥物等，張馨方表示，如果患者有明確誘發頭痛因子，則會建議從這方面調整，例如作息正常、不要熬夜；身心勞累導致，會建議休息、補充溫開水；飲食方面，建議避開醃漬類型，或太油、太鹹、太辣等刺激性食物。

張馨方指出，大部分如偏頭痛可在門診治療，但如果屬於少見或腦內有不良物質，或對口服藥物反應不佳的患者，會需要住院治療，近年對偏頭痛的治療，除一般口服藥物，有發展出針對特定神經傳導物質的針劑；因肌肉發炎或姿勢不當，導致肩頸痠痛誘發頭痛，建議可以按摩或者熱敷緩解。

醃漬 高血壓

上一則

他在鎖骨上窩「摸到1粒硬硬的」 就醫竟是肺部長腫瘤

延伸閱讀

偏頭痛不只是症狀 醫：長期吞止痛藥可能加劇

偏頭痛不只是症狀 醫：長期吞止痛藥可能加劇
龍巖創辦人李世聰腦瘤病逝遺愛人間 台大執行4年研究計畫

龍巖創辦人李世聰腦瘤病逝遺愛人間 台大執行4年研究計畫
眼皮跳到兩眼幾乎張不開 眼瞼痙攣症 女多於男

眼皮跳到兩眼幾乎張不開 眼瞼痙攣症 女多於男
頭痛不是病？醫：偏頭痛就是疾病 4症狀有2項就應儘早治療

頭痛不是病？醫：偏頭痛就是疾病 4症狀有2項就應儘早治療

熱門新聞

網友在網路論壇表示妻子會在淋浴時大號，再用腳將糞便踩進排水口，網友看了直呼太噁心。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karolina Grabowska）

男子抱怨妻淋浴時做一事「有夠噁」 醫警告嚴重恐致死

2024-05-02 23:20
營養師提醒，每個人可依需求可選擇不同的魚油產品，建議應在餐後服用，與含脂肪的食物一起可增加吸收效率；示意圖。（圖／123RF）

魚油不是隨便吃 降血糖、增腦力 吃的不一樣

2024-05-06 02:00
早晨喝黑咖啡，可提神醒腦、消水腫。（圖／123RF）

喝咖啡4大好處 營養師：兩時段喝最佳

2024-05-03 02:00
痣不只影響美觀，還可能對身體造成影響，示意圖。（取材自Pexels）

有這幾種黑痣儘快去除 醫：放任生長恐變惡性黑色素瘤

2024-05-07 05:41
一名男子三個月未排便，醫生出示他的電腦斷層掃描片，發現堆積的糞便大如女性懷了三胞胎。（取自TikTok）

男子三個月沒大號「整坨糞便塞體內」 小腹大如懷三胞胎

2024-05-07 23:10
醫師陳信如說，陳婦在右肺有一顆約1.5公分的腫瘤（紅圈處）。(台中醫院提供)

確診後咳不停以為「長新冠」她不菸不酒竟查出肺癌

2024-05-03 20:40

超人氣

更多 >
華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜

華航5月底前開票8折 9月洛杉磯往返台北770元最便宜
律師在麥當勞安撫生氣顧客遭槍殺身亡 親友感傷：他就是這麼善良的人

律師在麥當勞安撫生氣顧客遭槍殺身亡 親友感傷：他就是這麼善良的人
南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死

南加母親帶孩子溪邊野餐 4歲姊、2歲弟全淹死
怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測

怕被下毒？正在吃藥？習近平訪法自帶黑杯引猜測
旅客登船後 皇家加勒比郵輪公司宣布行程取消

旅客登船後 皇家加勒比郵輪公司宣布行程取消