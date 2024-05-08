麵包配豆漿成最常吃早餐 營養師憂高碳水易疲倦

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台灣人早餐最愛吃組合不是「蛋餅加大冰奶」，據最新調查發現，最常吃的早餐組合由麵包三明治配豆漿奪冠，仔細分析前10名主食皆為高碳水組合，營養師提醒，高碳水早餐恐成疲倦元凶。

早餐是開啟1天最重要的1餐，台灣早餐店、便利商店密集，不論中式、西式早餐任君選擇、自由搭配，一不小心就會掉入營養不均的陷阱，台灣癌症 基金會今天在記者會發表台灣早餐選擇及身體健康表現調查，今年3月14日至25日執行，蒐集到20至65歲民眾800份有效樣本。

調查發現，超過3成民眾早餐以外食為主，民眾普遍認為外食準備較方便、快速，但是早餐重視健康及營養均衡者僅占2成，會在早餐在意蔬果攝取的民眾更不到1成。調查統計台灣民眾最常吃的前5名早餐組合為「麵包、三明治、蛋餅」搭配「豆漿、咖啡 、牛奶 」。

至於第6至10名早餐組合則是「蛋餅、饅頭、包子、飯糰」搭配「奶茶、鮮奶茶、薏仁漿、杏仁漿」。台灣癌症基金會營養師徐桂婷表示，上述前10名早餐多為高碳水組合，不僅為精製澱粉，明顯缺乏蔬果，膳食纖維嚴重不足，可能在短時間內使血糖迅速升高，導致昏昏欲睡。

徐桂婷建議，民眾選擇早餐應增加纖維攝取、低升糖指數（GI）食物優先，包含全穀雜糧類、蔬菜類及水果類等，也可選擇高營養密度原型食物，如新鮮蔬果、蛋類、地瓜等，保留食物原有的豐富營養素，可有較高飽足感、讓血糖維持穩定，同時避免過度加工對身體帶來傷害。

早餐加入蔬果好處多，有助促進代謝。但調查顯示，多數民眾在中午、晚上吃蔬果，逾6成民眾吃水果時間在傍晚5至9點，進一步分析會發現水果攝取以晚餐為主、午餐其次，徐桂婷說，早上吃水果僅16.2%，三餐平均攝取蔬果最佳，要提高全日達標量可從早餐增加蔬果量。

台灣癌症基金會總監馬吟津也表示，台灣三餐營養均衡還有很大努力空間，許多研究證實早餐吃得健康對整天狀態有很大幫助，民眾生活忙碌，早餐求方便為主，常認為要在早餐加入蔬果很麻煩、沒時間準備，呼籲平時多帶一份高營養密度水果，漸漸養成好飲食習慣。