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發脾氣 真的會「傷心」研究揭為何憤怒可能會增加心臟病風險

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研究指出，憤怒除了讓心情不佳，還有可能會導致血管損傷，增加心臟病的風險；示意圖。（圖／123RF）
研究指出，憤怒除了讓心情不佳，還有可能會導致血管損傷，增加心臟病的風險；示意圖。（圖／123RF）

發脾氣不只讓你的心情不佳，還可能會影響你的健康。一項發表在《美國心臟協會期刊》( Journal of the American Heart Association)的新研究表明，它可能導致血管損傷，從而增加心臟病的風險。

根據早期研究發現，血管鬆弛能力受損可能會增加動脈粥狀硬化的風險，進而增加心臟病和中風的機率，而該項新研究的重點是探究憤怒和其他負面情緒，是否可能直接導致這種類型的血管損傷。

在該項研究中，研究人員隨機分配280位參與者完成四項各不相同的八分鐘任務，旨在引發不同的情緒：

．回憶起讓他們生氣的記憶。

．回憶讓他們焦慮的記憶。

．閱讀一系列令人悲傷的壓抑句子。

．重複從1數到100以保持中性的情緒狀態。

在參與者完成這些任務之前、期間和之後，研究人員評估了他們的血管，以尋找血管擴張受損、細胞損傷以及細胞修復損傷能力降低的跡象。

研究結果發現，當人們生氣時，血管擴張會在實驗完成後的40分鐘內受到損害。除此之外，暴露於其他情緒的人群的血管沒有任何顯著的變化。

該研究的主要作者、美國哥倫比亞大學歐文醫學中心教授Daichi Shimbo博士表示，「我們發現，引發憤怒狀態會導致血管功能障礙，儘管我們還不知道是什麼可能導致這些變化。」

Shimbo補充，調查憤怒與血管功能障礙之間的潛在聯繫，可能有助於那些心血管事件風險較高的人群確定有效的干預目標。

為什麼情緒會影響一個人的健康？

根據美國心臟協會2021年的研究指出，心理健康可以對一個人的健康以及心臟病和中風的風險因素產生積極或消極的影響。

美國貝勒醫學院醫學教授Glenn Levine博士指出，該項研究很好地補充了越來越多的證據基礎，即心理健康可以影響心血管健康，而強烈的急性情緒狀態，例如憤怒或壓力，可能會導致心血管事件。

不過，Shimbo也指出該研究的局限性，包括參與者年輕（平均年齡為26歲）且健康，因此並不清楚研究結果是否適用於患有其他健康問題的年長者，他們很可能正在服用藥物。此外，參與者是在實驗的環境中而不是在現實世界中進行觀察的，並且該研究僅評估了誘發情緒的短期影響。

心臟病 中風 心理健康

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