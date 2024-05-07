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男子三個月沒大號「整坨糞便塞體內」 小腹大如懷三胞胎

編譯潘勛／即時報導
一名男子三個月未排便，醫生出示他的電腦斷層掃描片，發現堆積的糞便大如女性懷了三胞胎。（取自TikTok）
一名男子三個月未排便，醫生出示他的電腦斷層掃描片，發現堆積的糞便大如女性懷了三胞胎。（取自TikTok）

一名男子三個月沒能上大號，男子的糞便積在直腸，已然硬化，小腹腫大有如女性懷了三胞胎，最後是靠著醫生們手動除去部分，另外把液體注入直腸軟化男子糞便，才幫男子把這塊超級硬屎排出體外。

@doctor.justin

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♬ original sound - Doctor Justin

每日郵報(Daily Mail)報導，一群醫生們在線上論壇討論本案例時表示，病人因為極端便秘，三個月沒大號，糞便硬化而卡在直腸，最後醫生們用手和灌腸，才助病人把那一大坨排出體外。

主治醫生動用電腦斷層掃描病人身體，他問患者上次「直腸運動」是什麼時候，病人說已經是三個月前的事了。

醫生把掃描片貼上論壇，圖像顯示人體中央有很大、木紋狀的團塊，那些全都是糞便。一名參與討論者表示，「這塊大便真驚人」，第二位感嘆說，「大便大如胎兒了」，第三人說，「天啊，我兩天沒大號都難受得很了，三個月，真無法想像」。

長期便秘、脫水或低纖飲食，都會導致糞便阻塞；糞塊硬化會堵住消化道，先在直腸堆積，接下來擴散到結腸或整個大腸。

因為排泄物卡住，人體一直吸收其中的水分及濕氣，因此糞便變得堅硬、鈣化。

出現這種狀況，其症狀包括小腹疼痛、腫脹、想大卻大不出來，還有胃痛。

糞便阻塞最常見於老年人，比方住在安養之家的長者，近半數都經歷過。

北卡羅來納州神經醫師高特傅萊德(Oreon Gottfried)在X平台上表示，假如人一天沒上大號都覺得難受了，試想沒上達幾個月會有多痛苦了。

假如有人三個月無法排便，那麼最後卡在他體內的糞便可能會重達95磅。

北卡羅來納州

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