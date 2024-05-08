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鼻塞難入睡、呼吸困難 就醫驚見10公分大乳突瘤

健康醫療網／記者王冠廷報導
(圖／健康醫療網)
(圖／健康醫療網)

54歲的黃先生右側鼻塞好幾年了，一直未在意，一個月前感冒後，右鼻頻流血，呼吸更加困難，晚上無法平躺入睡，檢查發現其右鼻腔鼻竇被塞滿類似瘜肉的組織，經內視鏡微創手術取出長達10公分的良性鼻腔鼻竇乳突瘤，才恢復暢通呼吸。

鼻腔鼻竇乳突瘤 5-12%會轉為惡性

衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方表示，電腦斷層顯示黃先生右側鼻腔鼻竇幾乎全塞住，很像常見的鼻瘜肉，但黃先生右鼻腔一直流血，有別於鼻瘜肉流血不多的情況，而且是單側阻塞，這是鼻腔鼻竇乳突瘤常見的病徵，經病理冷凍切片確診為乳突瘤，立刻以內視鏡微創手術取出長達10公分的乳突瘤。

許嘉方補充，此個案的鼻腔鼻竇乳突瘤雖然是良性的，但根據統計，鼻腔鼻竇乳突瘤有5~12%會轉變為惡性腫瘤，而且復發的可能性也很高，不可輕忽，術後需定期追蹤。

外觀與鼻瘜肉相似 致病因不明

許嘉方指出，鼻腔鼻竇乳突瘤和鼻瘜肉外觀很相似，但臨床表現常是單側，而且較易流血，有惡性轉變的可能，造成此鼻部腫瘤的原因並不明確，除了單側鼻塞、流鼻血之外，也可能造成鼻蓄膿、臉部脹痛、頭痛等。

鼻塞超過2周 應盡快就醫診治

許嘉方強調，鼻塞有可能是鼻子過敏、鼻竇炎、鼻瘜肉、鼻中膈彎曲、鼻甲肥厚等多種可能，很多人總認為因台灣氣候潮濕之故，鼻塞很正常，沒什麼大不了，但如果鼻塞超過2周，還是要就醫詳查，以免有腫瘤而不自知。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=61669

腫瘤

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