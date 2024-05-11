研究：第2型糖尿病 運動無益

肥胖、超重的男性有罹患第二型糖尿病的風險；圖為醫生在患者手臂上應用連續血糖監測感測器檢測；示意圖。（圖／123RF）

很多醫學研究證實適度的運動有助減少血管疾病風險，但台灣台中榮總與日本 專家共同研究卻發現，運動無益於第2型糖尿病，尤其對於遺傳風險最高的患者，激烈的身體活動，甚至可能增加心血管疾病 的風險。這項研究成果日前發表在歐洲預防心臟病 學會雜誌。

「第二型糖尿病」占糖尿病患90%以上，除了遺傳糖尿病體質，跟不健康的生活習慣密切相關，包括多油多鹽多糖的不均衡飲食、多吃少動或不運動的生活型態、以及習慣性熬夜或長時間睡眠不足等，影響生理與代謝功能，日積月累造成胰島素阻抗性上升，引發第二型糖尿病。

台灣台中榮總內分泌新陳代謝科主治醫師李佳霖與日本東京大學助理教授平池勇雄，以及日本自治醫科大學醫學院埼玉醫學中心客座研究員山田朋英共同合作，利用英國生物資料庫的數據，探討第二型糖尿病遺傳風險與日常身體活動量如何共同作用於心血管疾病的發展。

李佳霖說明，研究結果顯示，適度的運動有助於降低心血管疾病的風險。然而，對於高糖尿病遺傳風險的患者來說，運動的保護作用可能會減弱。

尤其是遺傳風險最高的患者，激烈的身體活動不但無益，甚至可能增加心血管疾病的風險。

中榮表示，這項研究不僅強化了台灣與日本在醫學研究及公共衛生領域的合作關係，也為心血管疾病的預防提供了新的看法。

台中榮總院長陳適安說，這項研究的結果將為醫學研究和臨床應用提供重要的參考，未來將幫助醫療團隊根據個體的遺傳背景，制定更加個人化的預防與治療策略，提升糖尿病患者的生活品質。