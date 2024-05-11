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40歲4個月掉16公斤 竟是慢性骨髓白血病

記者王駿杰
醫師表示，透過電腦斷層影像，發現病人脾臟腫大到正常的4倍，提醒民眾應定期留意自身體重，才能及早發現問題。（圖／新竹台大分院）
醫師表示，透過電腦斷層影像，發現病人脾臟腫大到正常的4倍，提醒民眾應定期留意自身體重，才能及早發現問題。（圖／新竹台大分院）

一名40歲男子4個月體重忽然下降16公斤，由於無其他症狀，男子原本不以為意，直到去醫院做健檢才發現，血液中白血球總數高達27萬，且合併肝脾腫大。經骨髓檢查證實為「慢性骨髓性白血病」，並有典型費城染色體易位，白血球出現不正常增生，基因也失去正常調控機轉，所幸經醫師使用標靶藥物治療，男子病情逐漸獲得控制，白血球數值也恢復正常。

台灣新竹台大分院家醫部醫師葉乃綸表示，體重減輕是病人常見的主訴之一。這類病人通常沒有其他相關症狀，所以平時注意體重變化相當重要，排除刻意的減重行為，6個月內體重持續減輕5%以上，就應考慮就醫評估，尤其老年病人，非意願性體重減輕將會增加死亡風險。

葉乃綸說明，體重減輕的原因眾多且複雜，多數病人最擔心的莫過於癌症。依過去經驗及文獻指出，癌症原因約占兩成左右，非癌症原因之疾病約為6成，此外約有一成與精神壓力情緒等相關，而且即使經過詳細檢查後仍有1至2成的病人屬於不明原因。

葉乃綸指出，最常見的非癌症病因大多是糖尿病、甲狀腺機能亢進等，而這類代謝性疾病通常會伴隨相關症狀；其他原因包括腸胃道疾病、慢性感染症、器官衰竭、神經系統疾病等；若病人有長期用藥，藥物引起也是可能的原因之一。

葉乃綸提醒，量測體重是一件很簡單的事，卻很容易疏忽。有部分病人表示自己體重減輕，是透過親友見其身形消瘦，提醒之後才來就醫，故建議民眾應定期留意自身體重，若發現有不明原因之體重減輕，可至各大醫院之家庭醫學科評估檢查，找出可能病因，及早發現才能及早治療。

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