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男性乳癌好發於高齡長輩 多數感疼痛、潰爛才發現

記者陳雨鑫
乳癌不只發生在女性身上，也會發生在男性，且男性乳癌通常找上高齡者。（本報資料照片）
乳癌不只發生在女性身上，也會發生在男性，且男性乳癌通常找上高齡者。（本報資料照片）

一位70多歲的男性，長期自覺胸部皮膚搔癢，偶爾感覺到左邊胸部「硬硬的」，自行判定硬塊應該是骨頭，長年置之不理。今年初，老翁胸部皮膚潰瘍，原先以為是骨頭的硬塊呈現紅色，起初至皮膚科就診，醫師一看直覺不對勁，經切片是罕見的「男性乳癌」。

台北醫學大學附設醫院乳房外科主治醫師王文科表示，男性乳癌的盛行率相對低，但並不是沒有，且男性乳癌多數與體質、肥胖，加上男性使用攝護腺肥大的藥物有關，通常好發年紀都超過60歲，多數發現時都已是晚期。上述案例的老翁乳癌期別為第二期，雖為早期，但等到皮膚潰爛才被察覺，所幸癌細胞並沒有侵犯到淋巴以及上皮，經手術將病灶全數切除，後續加上賀爾蒙治療，目前已痊癒。

許多患者會詢問「零期乳癌有必要治療嗎？」王文科表示，零期乳管癌約有4到5成的機率，3個月到2年間會變成侵犯性乳癌，癌細胞極可能轉移。

王文科說，根據調查，亞洲人一輩子得到乳癌的機率約為8％到9％，美國人約為12％，乳癌通常與基因有關，如果帶有BRCA 1或是BRCA 2基因的民眾，女性約有60％到80％會發生乳癌，男性約為4％到6％。男性乳癌雖然少見，但近年還是有增加的趨勢，推測可能與高齡化、使用藥物等有關。

王文科表示，男性乳癌通常會認為與男性女乳症有關，臨床經驗分析的結果顯示「並不一定」，男性女乳症者若出現乳癌症狀，通常發現比較早，但有些男性沒有女乳現象，也可能會出現乳癌，且與女性乳癌相同，男性乳癌也有9成屬於「乳管癌」，治療方式以及存活率一致，第一期被發現治療後的五年存活率約為95％到99％、第二期約為90％、第三期約為80多%、第四期僅剩30％。

王文科表示，近年醫院雖積極推動乳癌自我檢測、乳房超音波、乳房攝影等，也大幅增加早期乳癌的發現比率，但台灣整體篩檢量還是低於美國，台灣篩檢量約落在41％到42％左右，且該數字已經到了頂點。台灣45歲到69歲的女性，約有35％一輩子沒做過乳房篩檢，約30％沒做過乳房自我檢測，呼籲民眾千萬別輕忽乳癌的威脅性。

檢測 癌細胞 癌症

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