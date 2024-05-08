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男性喝豆漿易罹患男性女乳症？醫駁斥 揭真正成因

NOW健康／林郁敏報導
（圖／NOW健康）
（圖／NOW健康）

男人也會長胸部？這正是「男性女乳症」所面臨的困擾。輔仁大學附設醫院整形外科主任翁日升表示，男性女乳症是指男人出現腫脹的乳房組織，所以胸部看起來較大，像女人一樣。然而，男性女乳症患者除了外觀上與一般男性不同，心理上也累積不少壓力，不僅容易產生焦慮、自卑感，更可能因外觀而遭受霸凌，因此，及早尋求治療相當重要，改善外觀，也讓身心維持在健康狀態。

男性胸部過多乳房組織增生而變大

翁日升醫師說明，男性女乳症指的是男性胸部因為過多的乳房組織增生而變大，導致乳房突出、下垂、激凸，甚至乳房腫痛等症狀。主要是因為體內的雌激素比例增加，導致雄性激素下降，進而刺激男性的乳腺增大，主要分為生理性和病理性兩種。

翁日升醫師解釋，一般會先排除病理性原因，例如甲狀腺疾病、腎上腺異常或肝腎功能衰退等疾病引起的；另外，某些藥物也會導致男性女乳症，例如長期服用降血壓藥物，通常與主治醫師討論後調整用藥即可。

好發時期以青春期比例最

翁日升醫師分析，在男性一生當中，有3個時期容易好發男性女乳症：

（1）新生兒時期，受到母親從臍帶傳來雌激素的影響

（2）青春期，此階段占最大比例，因為荷爾蒙分泌失衡所導致

（3）老年期，隨著體內睪固酮下降、雌激素比例上升，而造成男性女乳症。

男性女乳症常見的症狀是乳暈下方長出一坨肉、乳房快速長大，或合併其他症狀，例如乳房皮膚改變、乳頭有分泌物、乳房疼痛，或其他全身性症狀等，外觀上看起來像是女生的胸部，或是穿衣服時有激凸等狀況。

以微創手術治療為主

翁日升醫師指出，目前治療男性女乳症以手術為主，透過微創方式，在乳暈下方開1個2公分左右的切口，將乳腺切除之後，若是脂肪過多肥胖型的患者，可透過抽脂方式來處理。手術時間約兩小時，屬於門診手術，並不需要住院，當天即可回家。

術後除了定期回診檢查傷口，要特別注意的是，平常若有做訓練胸肌的運動如伏地挺身、舉重和其他重訓項目等，則需要休息2周至1個月時間，以利傷口癒合。

若出現這些症狀應提高警覺

對於男性女乳症的迷思，常見坊間有人以為喝豆漿會容易罹患男性女乳症，翁日升醫師強調這是無稽之談，因為豆漿中的雌激素和人體的雌雌激素不一樣，並不會因為常喝豆漿而有男性女乳症。另外，透過健身也許可以消除輕度的脂肪型女乳症，但乳腺型或中重度女乳症，並無法透過健身消除。

翁日升醫師提醒，若男性發現胸部時常有激凸現象，或乳暈下方摸起來約有2公分厚度，甚至感覺乳房有痛感時，應提高警覺，千萬不要因為自卑或害羞而不敢就醫、拒絕治療。掌握黃金治療時間，透過適當方式治療後，加上養成良好飲食和生活習慣，復發的可能性很低。

# 首圖來源／翁日升醫師提供

NOW健康

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