我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北加灣區山上房子保費從2000元漲到1萬 買家忍痛割愛

馬斯克急調救火員朱曉彤返中國 力阻特斯拉市占流失

體重4個月狂降16公斤先別開心  恐是「這病」找上門

健康醫療網／記者王冠廷報導
（圖／健康醫療網）
（圖／健康醫療網）

一名40多歲的邱先生，因體重於四個月內下降了16公斤，就醫後醫師發現邱先生血液中白血球總數高達27萬，且合併肝脾腫大，立即會診血液腫瘤科醫師，經骨髓檢查證實為「慢性骨髓性白血病」，並有典型之費城染色體易位，意指白血球會出現不正常的增生現象，基因也失去正常的調控機轉。

突然體重減輕 應就醫追蹤監測

新竹臺大分院新竹醫院家庭醫學部葉乃綸醫師表示，「體重減輕」是家醫部門診病人中常見的主訴之一，同時這類病人通常沒有其他器官相關的症狀，所以平時量測並注意體重變化相當重要，排除刻意的減重行為，6個月內體重持續減輕5%以上，就應考慮就醫評估，尤其對老年病人而言，非意願性體重減輕將會增加死亡風險。

葉乃綸醫師說明，體重減輕的原因眾多且複雜，多數病人最擔心的原因莫過於癌症，而依據過去經驗及文獻統計指出，癌症原因約佔兩成左右，非癌症原因之疾病約為六成，此外約有一成與精神壓力情緒等疾病相關，而且即使經過詳細檢查後仍有一至二成的病人屬於不明原因；因此，在診療過程中，持續的追蹤及監測體重變化相當重要。

葉乃綸醫師指出，最常見的非癌症病因大多是糖尿病、甲狀腺機能亢進等，而這類代謝性疾病在醫師仔細問診後，發現通常會有伴隨相關症狀；其他原因包括腸胃道疾病、慢性感染症、器官衰竭、神經系統疾病等；若病人有長期用藥，藥物引起也是可能的原因之一，亦需納入評估；而對於精神壓力相關疾病，通常須優先排除身體器官之病因，也會評估病人之心理社會因素。

體重減輕的原因相當廣泛且涉及全身各個系統，需透過醫師詳細的問診及檢查，找出病因對症下藥。

定時量測體重 出現異狀盡快就醫

葉乃綸醫師提醒，量測體重是一件很簡單的事，也是常常容易疏忽的事，有部分病人表示自己體重減輕，是透過親友見其身形消瘦，提醒之後才來就醫，故建議民眾應定期留意自身體重，若發現有不明原因之體重減輕，可至各大醫院之家庭醫學科評估檢查，找出可能病因，及早發現才能及早治療。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=61651

癌症 費城 腫瘤

上一則

男子三個月沒大號「整坨糞便塞體內」 小腹大如懷三胞胎

下一則

男性喝豆漿易罹患男性女乳症？醫駁斥 揭真正成因

延伸閱讀

氣喘嚴重將影響肺功能 「生物製劑」精準治療

氣喘嚴重將影響肺功能 「生物製劑」精準治療
老婦記憶力衰退以為失智症 竟是老人憂鬱症惹禍　

老婦記憶力衰退以為失智症 竟是老人憂鬱症惹禍　
168增心血管風險？醫師：飲食習慣比關注進食時間重要

168增心血管風險？醫師：飲食習慣比關注進食時間重要
他罹下咽癌三期 「1周內火速放療」半年內康復

他罹下咽癌三期 「1周內火速放療」半年內康復

熱門新聞

網友在網路論壇表示妻子會在淋浴時大號，再用腳將糞便踩進排水口，網友看了直呼太噁心。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Karolina Grabowska）

男子抱怨妻淋浴時做一事「有夠噁」 醫警告嚴重恐致死

2024-05-02 23:20
營養師提醒，每個人可依需求可選擇不同的魚油產品，建議應在餐後服用，與含脂肪的食物一起可增加吸收效率；示意圖。（圖／123RF）

魚油不是隨便吃 降血糖、增腦力 吃的不一樣

2024-05-06 02:00
早晨喝黑咖啡，可提神醒腦、消水腫。（圖／123RF）

喝咖啡4大好處 營養師：兩時段喝最佳

2024-05-03 02:00
痣不只影響美觀，還可能對身體造成影響，示意圖。（取材自Pexels）

有這幾種黑痣儘快去除 醫：放任生長恐變惡性黑色素瘤

2024-05-07 05:41
立委高金素梅視力模糊，以為老花度數增加，發現是白內障惡化緊急手術。 圖／奧斯卡眼科診所提供

視力模糊不是老花 高金素梅曬獨眼照…白內障緊急動手術

2024-04-30 13:44
醫師陳信如說，陳婦在右肺有一顆約1.5公分的腫瘤（紅圈處）。(台中醫院提供)

確診後咳不停以為「長新冠」她不菸不酒竟查出肺癌

2024-05-03 20:40

超人氣

更多 >
「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕

「跟爸爸說再見」監護權官司開庭前1天 母舉槍殺子後自戕
百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光
吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大
自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了

自稱中國人…珠寶大盜從南韓偷到洛城、紐約 逮到了
華人好市多掃貨 賣不掉就退 代購者不怕囤貨

華人好市多掃貨 賣不掉就退 代購者不怕囤貨