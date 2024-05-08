體重4個月狂降16公斤先別開心  恐是「這病」找上門

（圖／健康醫療網）

一名40多歲的邱先生，因體重於四個月內下降了16公斤，就醫後醫師發現邱先生血液中白血球總數高達27萬，且合併肝脾腫大，立即會診血液腫瘤 科醫師，經骨髓檢查證實為「慢性骨髓性白血病」，並有典型之費城 染色體易位，意指白血球會出現不正常的增生現象，基因也失去正常的調控機轉。

突然體重減輕 應就醫追蹤監測

新竹臺大分院新竹醫院家庭醫學部葉乃綸醫師表示，「體重減輕」是家醫部門診病人中常見的主訴之一，同時這類病人通常沒有其他器官相關的症狀，所以平時量測並注意體重變化相當重要，排除刻意的減重行為，6個月內體重持續減輕5%以上，就應考慮就醫評估，尤其對老年病人而言，非意願性體重減輕將會增加死亡風險。

葉乃綸醫師說明，體重減輕的原因眾多且複雜，多數病人最擔心的原因莫過於癌症 ，而依據過去經驗及文獻統計指出，癌症原因約佔兩成左右，非癌症原因之疾病約為六成，此外約有一成與精神壓力情緒等疾病相關，而且即使經過詳細檢查後仍有一至二成的病人屬於不明原因；因此，在診療過程中，持續的追蹤及監測體重變化相當重要。

葉乃綸醫師指出，最常見的非癌症病因大多是糖尿病、甲狀腺機能亢進等，而這類代謝性疾病在醫師仔細問診後，發現通常會有伴隨相關症狀；其他原因包括腸胃道疾病、慢性感染症、器官衰竭、神經系統疾病等；若病人有長期用藥，藥物引起也是可能的原因之一，亦需納入評估；而對於精神壓力相關疾病，通常須優先排除身體器官之病因，也會評估病人之心理社會因素。

體重減輕的原因相當廣泛且涉及全身各個系統，需透過醫師詳細的問診及檢查，找出病因對症下藥。

定時量測體重 出現異狀盡快就醫

葉乃綸醫師提醒，量測體重是一件很簡單的事，也是常常容易疏忽的事，有部分病人表示自己體重減輕，是透過親友見其身形消瘦，提醒之後才來就醫，故建議民眾應定期留意自身體重，若發現有不明原因之體重減輕，可至各大醫院之家庭醫學科評估檢查，找出可能病因，及早發現才能及早治療。

資料來源：健康醫療網

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