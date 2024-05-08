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對蝦過敏 沒碰到蝦卻也險致命 急診醫曝「潛藏奪命危機」

健康醫療網／記者張慈恩報導
(圖/健康醫療網)
(圖/健康醫療網)

60歲男子男子自知有吃蝦過敏病史，家聚相約到海鮮餐廳也不敢碰蝦子，沒想到餐後幾個小時全身紅腫疹塊，連眼睛都張不開，喉頭緊緊喘不過氣，緊急送到醫院急診室治療。家屬懷疑可能吃到蝦膏料理或軟殼蟹。

注射強心針緩解呼吸道症狀

台中慈濟醫院急診科莊浩凌醫師表示，病人全身性紅腫，到院時血壓只剩70幾，先注射強心針緩解呼吸道症狀，減少插管機會也降低喪命風險。幸好及早送醫，一旦延誤，可能因吸道阻塞與過敏性休克而不可挽回。急救處置後，病人慢慢清醒但喉嚨仍有堵塞感，醫師給予藥物氣霧吸入治療。

這些原因可能誘發蕁麻疹

台中慈濟醫院急診科莊浩凌醫師表示，蕁麻疹成因最主要是接觸到外來過敏原，誘發身體免疫系統的巨大細胞釋放組織胺，引發眼睛癢、流鼻涕，甚至皮膚起紅疹等過敏反應。最大宗病因是甲殼類食物，尤其是帶殼海鮮如蝦子、螃蟹、龍蝦、蛤蜊等。

莊浩凌醫師指出，有過敏特殊體質的人會因堅果甚至巧克力引發，也有芒果、鳳梨、荔枝等水果引發過敏病例，動物毛皮及塵蟎等也不能忽略。更有人因空氣冷熱交替變化，甚至生活作息不正常就引爆蕁麻疹。

他說，醫學研究發現小朋友發燒皮膚起一塊一塊的風疹，是因為病毒感染誘發過敏反應，建議常有過敏反應的人出現蕁麻疹後，要記錄接觸過的物品、食物，儘量避免再接觸。

依據嚴重程度治療　嚴重小心休克

莊浩凌醫師說，處理蕁麻疹依嚴重程度決定，眼睛癢、皮膚長斑塊屬於輕症。嘴唇、眼皮腫甚至眼睛都睜不開就屬於「血管性水腫」，如水腫在喉頭，會阻塞上呼吸道甚至可能致命。更嚴重的是誤食過敏藥物或被蜜蜂叮咬引發「過敏性休克」，必須緊急送醫。

通常接觸過敏原後兩個小時會開始有症狀，輕微過敏時可冰敷、多喝開水多休息，一天、半天後能改善，一旦暈眩無力、呼吸困難，甚至腹痛、臉色蒼白冒冷汗，意味已有危險症狀，就要趕緊就醫。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=61646

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