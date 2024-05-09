上班打電腦下班玩手遊 重度用3C 罹患「滑鼠手」

腕隧道症候群俗稱「滑鼠手」，常見好發於需做重複性腕部活動的職業；示意圖。（圖/123RF）

30歲的上班族小敏（化名）是3C重度使用者，除了上班手機、筆電不離身外，下班也喜歡打手遊紓壓，近日睡到半夜時，常會因為手指麻、痛而驚醒，加上白天抓握東西時，手掌總是傳來陣陣刺痛感，讓她感到力不從心，才驚覺有異狀而就醫，經診斷罹患腕隧道症候群。醫師提醒，過往腕隧道症候群好發中年女性，但近年臨床患者有年輕化趨勢，大多與重度使用3C、手機、電腦有關。

台灣中國醫藥大學附設醫院麻醉部疼痛科主任溫永銳表示，腕隧道症候群俗稱「滑鼠手」，常見好發於需做重複性腕部活動的職業，如長時間使用鍵盤、滑鼠的上班族、家庭主婦、職業司機、餐飲業等，因過度使用手腕，導致正中神經被腕橫韌帶長期壓迫，讓手指與手掌產生麻木無力與疼痛感，嚴重時疼痛還可能延伸到手臂、肩頸。

溫永銳指出，過往腕隧道症候群好發於40至50歲，又以女性發病機率較高，但近年臨床患者有年輕化的趨勢，包括每天熬夜打手遊的國、高中生，皆屬3C重度使用者或電腦族群。如果民眾一旦出現手部刺麻、疼痛感，或是抓握東西無法使力，應盡速就醫檢查，避免罹患腕隧道症候群不自知，嚴重還可能導致肌肉萎縮，需接受手術治療。

溫永銳表示，近年觀察到年輕人椎間盤退化速度加快，包括年紀小的孩子會躺在床上偷偷摸摸滑手機，不僅低頭還姿勢不良，導致頸部關節 壓力過大，關節發炎久了，就影響椎間盤退化，甚至壓迫神經，導致手麻、手痛等一連串症狀出現，病人求診時，得先做相關檢查，確認他是因為姿勢不良影響或是腕隧道症候群。

溫永銳說，初期腕隧道症候群症狀，大多是從手指麻開始，簡單的測驗方法即是敲敲手指會產生「電」感，這時可以透過姿勢調整、配戴護腕方式改善；若麻的時間較久，像是白天沒有特別感覺，但到晚上會麻到痛，甚至無法入睡，「麻沒藥醫，但痛可以吃消炎藥緩解」，治療方式包括施打類固醇、高濃度血小板血漿（PRP）等。如果痛、麻的情況加劇，例如手無力拿東西，恐需要開刀治療。

溫永銳說，過去曾收治早餐店老闆、廚師等病人，雖然工作時間不長，但因為反覆同一動作，陷入復原後又痛、痛了又好的循環。他建議，一旦出現手部刺麻、疼痛感，或是抓握東西無法使力，應盡速就醫檢查，高風險族群平日可配戴護腕保護關節，多按摩手部改善血液循環，並減少工作量多休息，除了復健、穿戴護具、藥物治療或低頻電刺激等治療，近年也出現超高脈衝射頻等非侵入方式可協助治療。