落枕痛不停是頸椎病作怪 嚴重恐導致椎間盤突出、骨刺增生

睡眠時間不規律或熬夜常是引起頸椎病的最大成因，若有不適症狀應及早治療，避免出現更嚴重的退化或變形；示意圖。（圖／123RF）

長時間久坐工作及使用3C產品是現代人生活的常態，容易忽略維持良好姿勢，進而引發頸椎問題。對此，中醫師指出，姿勢不良、生活習慣不佳和作息不規律，都有可能引發頸椎問題，最常見的就是落枕、脖子痠痛、肩頸僵硬等問題，較嚴重時可能導致椎間盤突出、骨刺增生，甚至被西醫師診斷需要接受開刀治療。

脖子痠痛 恐蔓延上背痛

台灣佑德中醫診所張賜興院長解釋，頸椎病問題大致可分為：頸型、神經根型、椎動脈型、交感神經型、脊髓型及混合型頸椎病等類型。其中，頸型頸椎病最為常見，主要由頸椎椎間關節 、關節囊、韌帶、肌肉、肌腱及肌筋膜等受到過度刺激導致發炎症狀。常表現為脖子痠痛、肩背疼痛和肩頸僵硬，甚至牽連到後腦部及上背部等不適症狀。

而頸型頸椎病又可細分為肌肉型和關節型，前者如落枕，休息幾天或打肌肉鬆弛劑就會好；後者是頸椎間關節小錯位所造成，則需要經過中醫傷科治療後逐漸好轉。其次，也屬於較為常見的是神經根型，會產生椎間盤退化、骨刺增生等問題，常導致頭、頸、肩、背、手臂、手指麻木或疼痛。

而椎動脈型則常與頸椎基底動脈供血異常有關，容易造成頭痛、眩暈、猝倒、視力障礙、耳鳴症狀。

另外，交感神經型則是頸椎壓迫交感神經節，故症狀表現會繁雜多樣，包括上半部軀幹、頭部、上肢及臉部五官和內臟，頸部交感神經所分布的區域均受影響，最常見引發胸悶和心悸症狀。

至於，脊椎型則是與椎管狹窄有關，脊椎受到壓迫而有下半身麻木和無力現象，常伴有大小便障礙等，最容易被誤診。此外，還有混和兩種以上類型的混合型頸椎問題，可能因為多種因素而引發，例如，長期保持相同姿勢、久坐、熬夜及作息不良，老化與外力造成等。

中醫治療 放鬆肌肉緊繃

張賜興指出，中醫治療方法包括內服中藥、針灸、傷科推拿、拔罐、小針刀和外貼膏藥等，另外還有特別以中藥材製成的藥洗，對於頸椎病型跟神經根型皆適用，能有效放鬆頸部肌肉緊繃和神經壓迫，減輕疼痛感。

張賜興說明，對於輕症者，會先採用內服中藥，視情況搭配針灸、推拿、拔罐或是藥洗，藉此改善氣血循環、疏經活血，緩和緊繃不適感，通常可在1、2個月內治癒；症狀較嚴重者，譬如被西醫師診斷必須開刀治療的患者，則可用小針刀和外貼膏藥來治療，但須耐心治療3個月到半年，便會逐漸痊癒而無需開刀。不同類型的頸椎問題可配合不同的治療方式。

張賜興分享，有名31歲患者因為長期夜間工作、久坐、使用3C產品頻繁，自覺落枕後幾天沒有好，打了肌肉鬆弛劑一、一周仍持續疼痛，經診斷發現，患者有肩頸痠痛、身體發熱、面紅等症狀，中醫觀點認為是肝腎不足，加上患者又有三酸甘油脂、膽固醇和鼻子過敏，即氣血瘀滯。

睡眠不規律 頸椎病最大成因

此外，患者的睡眠時間不規律、熬夜則是引起頸椎病的最大成因，且肌肉緊繃、關節有錯位、骨刺增生造成神經根壓迫。治療當下先用藥洗減輕肌肉和神經疼痛感，再經過1、2個月治療即痊癒。

張賜興提醒，若頸椎出現不適，應及早就醫，避免出現更嚴重的退化或變形，日常生活中須保持正確的坐姿、適度活動，避免過度使用3C產品，盡量不要熬夜或作息不規律，應多休息，飲食避免油炸類食物，多攝取滋潤型食物如黑色、紅色和紫色蔬果。(本文由NOW健康提供https://healthmedia.com.tw/)