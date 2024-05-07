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FAST是什麼？辨別中風4步驟 把握黃金4.5小時

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血液循環不良或血管阻塞，都容易增加中風發生的機率，如果不幸中風，應把握3至6個月的黃金復健期；示意圖。（圖／123RF）
血液循環不良或血管阻塞，都容易增加中風發生的機率，如果不幸中風，應把握3至6個月的黃金復健期；示意圖。（圖／123RF）

目前正值季節交替之際，忽冷忽熱的天氣，不僅增加感冒的機會，有心血管疾病的民眾更要多加留意，尤其慎防腦中風的發生。事實上，除了天氣溫度變化等環境因素，會影響血壓波動或血液較為黏稠，加重血液循環不良的狀況，三高問題也是導致血管品質不佳的危險因子，專家提醒平時做好三高控制與預防保養極為重要。

血液循環不良、血管阻塞 中風發生機率恐隨之升高

台灣高雄朝氣復健診所林煜涵醫師表示，當血液循環不良、血管管徑狹窄到一定程度，可能會造成血管阻塞，中風發作機率也隨之提高。腦中風大致分為出血性和缺血性2大類型，而缺血性中風約占8成之多，出血型中風則約2成。進一步分析缺血性中風發作成因：其中原因未明約2至3成；大血管粥狀硬化、心源性栓塞各約2成；小血管阻塞約2至3成（亞洲人罹患比例又比西方人高）；其他原因約占5%。

林煜涵醫師說明，三高（高血壓、糖尿病、高血脂）是引發中風的主要危險因子，長期高血壓會對心血管的內皮造成氧化壓力和損傷，血管容易失去彈性和硬化，導致血管內膜厚度逐漸增加，進而形成斑塊，當斑塊不穩定甚至脫落，跑到遠端就造成血管堵塞；其他像是糖尿病、高血脂，也可能造成血管逐漸硬化狹窄，影響全身及腦的微細血管血液循環，引起小血管病變，不可輕忽。

民眾應牢記FAST辨別中風4步驟：「F」FACE，請患者微笑或是觀察患者面部表情，兩邊的臉是否對稱；「A」ARM，請患者將雙手抬高平舉10秒，觀察其中1隻手是否會無力而垂下來；「S」SPEECH，請患者講一句話、觀察是否口齒咬字不清；「T」TIME，當3者症狀出現其中1種時，須儘速送醫。

林煜涵醫師補充，其他如複視、頭暈、嘔吐、平衡感差、走路步態不穩或頭痛，雖然不具中風特異性的表現，也同樣需要提高警覺。

中風後的復健又分3大部分 把握黃金復健期3至6個月

暫時性缺血性中風俗稱「小中風」，通常發作後30分鐘內逐漸恢復，24小時內會緩解，林煜涵醫師指出，若有疑似中風症狀，半小時內未緩解，應盡快就醫，掌握黃金4.5小時內施打血栓溶解劑或取栓，降低嚴重後遺症的機率，同時建議進一步做腦部核磁共振、腦部動脈血管影像，以及顱內和顱外的頸動脈超音波找出發作原因，並服用藥物預防再次發生。

倘若不幸發生腦中風，復建是治療不可或缺的環節，可分為3大部分：（1）物理治療包括肌耐力、平衡、協調、步行能力；（2）職能治療包括肢體動作訓練；（3）語言治療則是幫助口語、表達能力和吞嚥的訓練。

林煜涵醫師坦言，有些中風後患者難以接受，擔憂不能再正常生活，其實黃金復建期3至6個月相當關鍵，儘早開始復建，有助重新建立神經連結及修復；若出現憂鬱現象，建議可以介入藥物舒緩心情，也能提高對復建的動力和信心，有利於復元效果。

腦中風猝不及防 遠離心血管疾病危險因子是首要關鍵

林煜涵醫師提醒，抽菸、熬夜、三高及肥胖是心血管疾病的危險因子，不只是老人家會中風，年輕人也有可能發生，除了控制前述成因，若頸動脈超音波發現厚度大於1mm，尚無其他症狀，也可以透過改變生活習慣達到預防保健的目的。

李宜峰藥師則建議，日常飲食以地中海飲食為主，多吃蔬果、全穀類、堅果和魚類，攝取橄欖油，生活作息規律不熬夜、控制情緒、適當紓壓，維持血管流通的穩定，能有助降低腦中風的發生率。(NOW健康 https://healthmedia.com.tw/main_detail.php?id=62718)

中風 三高 心血管疾病

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